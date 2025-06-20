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Безумные цены на говядину привели к приостановке производства популярного фарша (1)

Перевод: Дмитрий Рая
Говяжий фарш под брендом Maks & Moorits некоторое время нельзя будет купить. Говядина составляет половину состава домашнего фарша, поэтому компании приходится ломать голову, как удержать цену на этот популярный продукт.

Генеральный директор Atria Меэлис Лаанде в комментарии для Maa Elu сообщил, что одной из главных проблем мясоперерабатывающей промышленности сейчас стал местами уже аномальный рост цен на говядину. В связи с этим компании пришлось принять решение временно прекратить производство говяжьего фарша под брендом Maks & Moorits: в ближайшее время этот продукт не появится на полках магазинов.

«Сейчас цена на говядину примерно на 50% выше, чем год назад, и конца подорожанию не видно. Доступность отечественной говядины неуклонно снижается, а ее стоимость стала необоснованно высокой, поэтому мы были вынуждены временно приостановить производство говяжьего фарша, – пояснил он. – Просто та цена, по которой этот продукт мог бы продаваться в магазине, уже неприемлема».

Лаанде выразил надежду, что ситуация в ближайшее время нормализуется и мясопереработчики смогут вернуть говяжий фарш на прилавки по разумной цене.

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