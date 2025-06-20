«Сейчас цена на говядину примерно на 50% выше, чем год назад, и конца подорожанию не видно. Доступность отечественной говядины неуклонно снижается, а ее стоимость стала необоснованно высокой, поэтому мы были вынуждены временно приостановить производство говяжьего фарша, – пояснил он. – Просто та цена, по которой этот продукт мог бы продаваться в магазине, уже неприемлема».