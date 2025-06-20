В Эстонию с рабочим визитом прибывает президент Кипра

В 15:15 президент Кипра встретится с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом в Доме Стенбока. Главная цель встречи - предстоящее председательство Кипра в Совете ЕС в первой половине 2026 года.

Для Эстонии важно, чтобы в период председательства Кипра был достигнут прогресс в переговорах по Многолетнему финансовому рамочному плану, в поддержке Украины, в том числе на ее пути в Европейский союз, и в повышении обороноспособности Европы и укреплении конкурентоспособности. Также будут обсуждаться вопросы безопасности, события на Ближнем Востоке и перспективы двусторонних отношений.