Ряд стран ЕС требует не торговать с израильскими поселениями

Девять стран Евросоюза, критически настроенных по отношению к действиям Израиля, призвали к решительным мерам против торговли с еврейскими поселениями на оккупированных территориях.
Согласно опубликованному в четверг, 19 июня, материалу европейского новостного сайта Euractiv, Бельгия, Ирландия, Испания, Люксембург, Польша, Португалия, Словения, Финляндия и Швеция направили верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас совместное письмо, в котором содержатся требования по разработке четкого плана прекращения торговых отношений с поселениями на Западном берегу реки Иордан.
«Речь идет о том, чтобы гарантировать, что политика ЕС не будет способствовать, прямо или косвенно, сохранению незаконной ситуации», - говорится в письме девяти министров своих стран, текст которого оказался в распоряжении Euractiv. Инициатором послания выступила бельгийская сторона, уточняет издание, отмечая, что письмо было отправлено Каллас незадолго до заседания глав МИД ЕС. На встрече 23 июня министры намерены обсудить санкции против израильских политиков и радикальных поселенцев.
«Евросоюз остается крупнейшим торговым партнером Израиля, на долю которого в прошлом году пришлось 42,6 млрд евро товарооборота. Однако остается неясным, какая часть этого объема торговли включает продукцию из израильских поселений на оккупированных территориях», - отмечает Euractiv.
Израиль строит новые поселения на Западном берегу Иордана
Израиль объявил о планах строительства 22 новых еврейских поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан, назвав их «общинами в Иудее и Самарии». Совет безопасности Израиля утвердил это историческое решение, сообщили 29 мая министр обороны Исраэль Кац и ультраправый министр финансов Бецалель Смотрич. Последний также упомянул о возобновлении заселения «севера Самарии» и «усилении восточной оси Государства Израиль». Кац добавил, что этот шаг изменит лицо региона.
Согласно карте, опубликованной партией «Ликуд» премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, новые поселения будут разбросаны по всему Западному берегу. Два из них - Хомеш и Са-Нур - имеют особую символическую значимость: это поселения на севере Западного берега, откуда Израиль вывел поселенцев в 2005 году в рамках плана выхода, инициированного тогдашним премьером Ариэлем Шароном.
«Мы не завоевали чужую землю, а вернулись к наследию наших предков», - подчеркнул Смотрич. Следующим шагом, по его словам, должно стать установление израильского суверенитета над всем Западным берегом реки Иордан.
Военная операция Израиля
Израиль захватил контроль над Западным берегом, Восточным Иерусалимом и сектором Газа во время Шестидневной войны 1967 года. По международному праву, строительство еврейских поселений на этих палестинских территориях является незаконным. Несмотря на протесты мирового сообщества, Израиль за последние десятилетия построил десятки поселений на Западном берегу, где проживают около 500 тысяч евреев наряду с почти 3 миллионами палестинцев.
По оценкам правозащитных организаций, строительство поселений на Западном берегу Иордана никогда не продвигалось столь активно, как при нынешнем израильском правительстве. Новые планы могут еще больше обострить и без того напряженные отношения Израиля с частью мирового сообщества, отметило агентство dpa.
Правящая в секторе Газа террористическая группировка ХАМАС осудила израильские планы как грубое нарушение международного права и резолюций ООН. С резкой критикой выступила Иордания и глава МИД РФ Сергей Лавров, который назвал происходящее «коллективным наказанием гражданского населения».
По данным правозащитной организации «Шалом ахшав» («Мир - сейчас»), которая отслеживает поселенческую активность Израиля, за первый квартал 2025 года израильские власти одобрили больше планов строительства новых единиц жилья в поселениях на Западном берегу, чем за весь 2024 год.
«С 1 января 2025 года по 19 марта 2025 года было одобрено строительство 10 503 единиц жилья по сравнению с 9 971 единиц жилья за весь 2024 год», - говорится на сайте организации.