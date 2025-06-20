Ряд стран ЕС требует не торговать с израильскими поселениями

Согласно карте, опубликованной партией «Ликуд» премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, новые поселения будут разбросаны по всему Западному берегу. Два из них - Хомеш и Са-Нур - имеют особую символическую значимость: это поселения на севере Западного берега, откуда Израиль вывел поселенцев в 2005 году в рамках плана выхода, инициированного тогдашним премьером Ариэлем Шароном.

«Мы не завоевали чужую землю, а вернулись к наследию наших предков», - подчеркнул Смотрич. Следующим шагом, по его словам, должно стать установление израильского суверенитета над всем Западным берегом реки Иордан.

Военная операция Израиля

Израиль захватил контроль над Западным берегом, Восточным Иерусалимом и сектором Газа во время Шестидневной войны 1967 года. По международному праву, строительство еврейских поселений на этих палестинских территориях является незаконным. Несмотря на протесты мирового сообщества, Израиль за последние десятилетия построил десятки поселений на Западном берегу, где проживают около 500 тысяч евреев наряду с почти 3 миллионами палестинцев.

По оценкам правозащитных организаций, строительство поселений на Западном берегу Иордана никогда не продвигалось столь активно, как при нынешнем израильском правительстве. Новые планы могут еще больше обострить и без того напряженные отношения Израиля с частью мирового сообщества, отметило агентство dpa.

Правящая в секторе Газа террористическая группировка ХАМАС осудила израильские планы как грубое нарушение международного права и резолюций ООН. С резкой критикой выступила Иордания и глава МИД РФ Сергей Лавров, который назвал происходящее «коллективным наказанием гражданского населения».

По данным правозащитной организации «Шалом ахшав» («Мир - сейчас»), которая отслеживает поселенческую активность Израиля, за первый квартал 2025 года израильские власти одобрили больше планов строительства новых единиц жилья в поселениях на Западном берегу, чем за весь 2024 год.