Галерея Награды MICHELIN нашли своих героев: место вручения оказалось крайне необычным

Безусловно, далеко не каждый повар или ресторатор может найти свободное время для посещения уникального помещения бывшей церкви святого Николая, увидеть воочию «​Пляску смерти», деревянные скульптуры и резные алтари, а также взмыть вверх, под самый купол, чтобы посмотреть на Таллинн под новым углом зрения. Так что сочетание хлеба и зрелищ было паритетным.