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Галерея Награды MICHELIN нашли своих героев: место вручения оказалось крайне необычным

Вчера, 19 июня, под аккомпанемент дождя, в музее Нигулисте вручали мишленовские знаки внимания, а также рекомендации, награды и титулы. Место для мероприятия было выбрано очень неожиданно и очень удачно.

Безусловно, далеко не каждый повар или ресторатор может найти свободное время для посещения уникального помещения бывшей церкви святого Николая, увидеть воочию «​Пляску смерти», деревянные скульптуры и резные алтари, а также взмыть вверх, под самый купол, чтобы посмотреть на Таллинн под новым углом зрения. Так что сочетание хлеба и зрелищ было паритетным.

Небольшие приветственные закуски с сюрпризом: гребешки в сладком соусе, профитроли с трюфельным маслом и пармезаном, притворяющаяся графинями-вишнями фуа-гра... Изысканно, но так и должно быть там, где собрался цвет эстонской кулинарии и гастрономии - лучшие из лучших.

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