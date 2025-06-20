Галерея Награды MICHELIN нашли своих героев: место вручения оказалось крайне необычным

Вчера, 19 июня, под аккомпанемент дождя, в музее Нигулисте вручали мишленовские знаки внимания, а также рекомендации, награды и титулы. Место для мероприятия было выбрано очень неожиданно и очень удачно.
Безусловно, далеко не каждый повар или ресторатор может найти свободное время для посещения уникального помещения бывшей церкви святого Николая, увидеть воочию «Пляску смерти», деревянные скульптуры и резные алтари, а также взмыть вверх, под самый купол, чтобы посмотреть на Таллинн под новым углом зрения. Так что сочетание хлеба и зрелищ было паритетным.