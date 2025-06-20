Среди жителей Балтии чаще всего внутреннему туризму отдают предпочтение литовцы: 40% опрошенных планируют провести лето в своей стране. В то же время наибольший интерес к зарубежным поездкам проявили латыши: лишь 26% из них собираются отдыхать в пределах Латвии. Вместе с тем представители всех трех балтийских стран рассматривают возможность поездок в соседние государства.

По словам председателя правления материнской компании Booking Group Corporation Аленса Байбековса, внутренний туризм оживляет и рынок аренды автомобилей. «Хотя эстонцы, латыши и литовцы для местных поездок чаще используют личные автомобили или общественный транспорт, в последние годы все большую популярность набирает долгосрочная аренда автомобиля», - отметил Байбековс. Он добавил, что такая услуга позволяет существенно сэкономить по сравнению с краткосрочной арендой.

Несмотря на рост интереса к внутреннему туризму, немало и тех, кто считает лето лучшим временем для поездок за границу. Согласно статистике, самыми популярными направлениями остаются Италия, Испания, Хорватия и Греция: «Южные города, такие как Милан, Рим, Барселона и Аликанте, уже много лет популярны среди жителей Балтии. В этом году туристы также проявляют особый интерес к греческим направлениям, особенно востребованы Корфу и Ираклион».

Возможность арендовать автомобиль играет важную роль и при дальних поездках. «Многие путешественники выбирают аренду машины, чтобы свободно передвигаться к месту назначения. Поэтому мы внимательно следим за глобальными трендами в сфере аренды, чтобы лучше анализировать тенденции в туристическом секторе и адаптировать наши услуги», - добавил глава компании.

Согласно данным EconomyBookings, жители стран Балтии по-прежнему чаще всего выбирают экономичные и компактные автомобили. Средняя продолжительность аренды составляет одну неделю. В Милане, Риме и Барселоне машины арендуют в среднем на 5-7 дней, тогда как в Корфу, Аликанте и Ираклионе на 8-14 дней.