Исследование: повышение налогов в Эстонии заставляет людей больше работать

По словам автора только что завершенного исследования Эгерта Цымбалова, сейчас, когда Эстония возвращается к единой необлагаемой налогом сумме, важно измерить, как прогрессивное налогообложение за прошедший период повлияло на поведение людей.

«Задача научных учреждений - анализировать последствия налоговых решений, чтобы можно было сделать объективные выводы о том, что, почему и как подействовало», - сказал автор выпускной работы Академии внутренней безопасности.

Исследование выявило, что предельная налоговая ставка и количество отработанных часов находились в положительной зависимости, при росте налоговой ставки увеличивалось и количество рабочих часов. Рост ставки на один процент сопровождался увеличением количества рабочих часов на 0,8%.

«Если упростить, то связь не является очень сильной, но достаточно заметной, значимость составляет не 5%, а 10%. Это означает, что изменение предельной налоговой ставки действительно оказало влияние на участие в рынке труда, однако при более точных выводах важно учитывать как можно больше сопутствующих факторов», - подчеркнул Цымбалов.

По его словам, наиболее примечательно то, что результат в Эстонии фактически противоположен результатам аналогичных исследований, проведенных, например, в Швеции и США.