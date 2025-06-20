Исследование: повышение налогов в Эстонии заставляет людей больше работать

В то время как в большинстве западных стран повышение подоходного налога приводило к снижению трудовой активности из-за уменьшения чистого дохода, в Эстонии введение так называемого «налогового горба», напротив, вызвало рост количества отработанных часов с целью сохранить прежний уровень дохода, отмечается в исследовании Академии внутренней безопасности.
По словам автора только что завершенного исследования Эгерта Цымбалова, сейчас, когда Эстония возвращается к единой необлагаемой налогом сумме, важно измерить, как прогрессивное налогообложение за прошедший период повлияло на поведение людей.
«Задача научных учреждений - анализировать последствия налоговых решений, чтобы можно было сделать объективные выводы о том, что, почему и как подействовало», - сказал автор выпускной работы Академии внутренней безопасности.
Исследование выявило, что предельная налоговая ставка и количество отработанных часов находились в положительной зависимости, при росте налоговой ставки увеличивалось и количество рабочих часов. Рост ставки на один процент сопровождался увеличением количества рабочих часов на 0,8%.
«Если упростить, то связь не является очень сильной, но достаточно заметной, значимость составляет не 5%, а 10%. Это означает, что изменение предельной налоговой ставки действительно оказало влияние на участие в рынке труда, однако при более точных выводах важно учитывать как можно больше сопутствующих факторов», - подчеркнул Цымбалов.
По его словам, наиболее примечательно то, что результат в Эстонии фактически противоположен результатам аналогичных исследований, проведенных, например, в Швеции и США.
«В целом, в других странах рост подоходного налога и снижение чистой заработной платы приводили к снижению мотивации работать - люди предпочитали больше свободного времени. В Эстонии же, напротив, рабочая активность увеличилась, поскольку граждане стремились сохранить уровень дохода, а реальные зарплаты не снизились из-за изменений налоговой ставки», - отметил он.
По мнению автора исследования, такое поведение можно объяснить двумя параллельными факторами: увеличением количества рабочих часов среди людей со средним и высоким доходом, а также ростом участия в рынке труда среди низкооплачиваемых работников на фоне повышения необлагаемого минимума.
Цымбалов считает, что теоретическая база, использованная в исследовании, а также выявленные поведенческие модели налогоплательщиков в Эстонии позволяют делать некоторые предположения и о последствиях отмены «налогового горба».
«Это может снизить потребность предпринимателей в оптимизации своих доходов и уменьшить мотивацию работников соглашаться на зарплату в конверте. Количество рабочих часов может уменьшиться, потому что чистая зарплата вырастет. В результате на рынок труда могут выйти и новые участники. В любом случае, через несколько лет необходимо тщательно изучить и это грядущее изменение, чтобы налоговая политика и дискуссии в Эстонии были как можно более научно обоснованными», - подчеркнул автор исследования.