Согласно результатам социологического опроса, почти половина жителей Эстонии не придают значения дате 9 мая, пишет Rus.ERR.
Среди всех жителей страны 27% считают его днем памяти о родственниках и близких, которых затронула Вторая мировая война, 16% отмечают как День Победы, 21% связывают его с Днем Европы, а целых 48% не считают 9 мая значимой датой для себя, выясняется из опроса, проведенного Turu-Uuringute по заказу Государственной канцелярии.
Среди эстонцев 9 мая чаще всего ассоциируется с Днем Европы (22%), но большинство - 64% - не считают его значимой датой для себя.
Если День Победы в Великой отечественной войне 9 мая отмечают 4% эстонцев, то среди представителей других национальностей таковых уже 41%.
Также 64% считают важным вспоминать в этот день близких, затронутых войной, а не считают этот день значимым лишь 15% неэстонцев.