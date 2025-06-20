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Опрос: почти половина жителей Эстонии не считает 9 мая важным днем (1)

Редактор: rus.postimees.ee
Бронзовый солдат.

Согласно результатам социологического опроса, почти половина жителей Эстонии не придают значения дате 9 мая, пишет Rus.ERR.

Среди всех жителей страны 27% считают его днем памяти о родственниках и близких, которых затронула Вторая мировая война, 16% отмечают как День Победы, 21% связывают его с Днем Европы, а целых 48% не считают 9 мая значимой датой для себя, выясняется из опроса, проведенного Turu-Uuringute по заказу Государственной канцелярии.

Среди эстонцев 9 мая чаще всего ассоциируется с Днем Европы (22%), но большинство - 64% - не считают его значимой датой для себя.

Если День Победы в Великой отечественной войне 9 мая отмечают 4% эстонцев, то среди представителей других национальностей таковых уже 41%.

Также 64% считают важным вспоминать в этот день близких, затронутых войной, а не считают этот день значимым лишь 15% неэстонцев.

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