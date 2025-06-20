Эстония предлагала включить в санкционный список Евросоюза несколько российских футбольных клубов, но Венгрия наложила вето

«В Европейском союзе хотели включить футбольные клубы ЦСКА и “Ростов” в санкционный список. Мы заявили, что если их туда внесут, то воспользуемся правом вето. Футбольные клубы не несут ответственности за политическую ситуацию, их не внесли в список», - сказал Сийярто в беседе на полях форума российскому спортивному изданию Sport-Ekspress.

По данным Sport-Ekspress, в феврале издание Vsquare сообщило, что инициатива ввести санкции против двух футбольных клубов исходила от Эстонии. В итоге из-за угрозы вето со стороны Венгрии тогда под санкции не попали 27 физических и юридических лиц из России, а из спортивных организаций - помимо двух упомянутых клубов также Олимпийский комитет России.