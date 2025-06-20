Finnair держится на плаву только благодаря государственной поддержке

В последнее время едва ли проходит день без новостей, что финская авиакомпания Finnair отменяет сотни рейсов из-за забастовок. Даже на неделе празднования Иванова дня (в Финляндии его отмечают в субботу) забастовки не прекратились, несмотря на достигнутое соглашение с профсоюзами по условиям оплаты труда.
По мнению аналитиков, постоянные забастовки и связанные с ними отмены рейсов наносят по меньшей мере краткосрочный ущерб репутации компании. «В краткосрочной перспективе ущерб для имиджа в такой ситуации практически неизбежен», - заявил главный аналитик финской исследовательской компании Inderes Антти Вильякайнен в интервью Helsingin Sanomat несколько недель назад.