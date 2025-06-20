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Finnair держится на плаву только благодаря государственной поддержке

Перевод: Сергей Светлов
Самолеты Finnair во время забастовки в аэропорту Хельсинки в ноябре 2009 года.

В последнее время едва ли проходит день без новостей, что финская авиакомпания Finnair отменяет сотни рейсов из-за забастовок. Даже на неделе празднования Иванова дня (в Финляндии его отмечают в субботу) забастовки не прекратились, несмотря на достигнутое соглашение с профсоюзами по условиям оплаты труда.

По мнению аналитиков, постоянные забастовки и связанные с ними отмены рейсов наносят по меньшей мере краткосрочный ущерб репутации компании. «В краткосрочной перспективе ущерб для имиджа в такой ситуации практически неизбежен», - заявил главный аналитик финской исследовательской компании Inderes Антти Вильякайнен в интервью Helsingin Sanomat несколько недель назад.

Он отметил, что постоянные заголовки об отмене рейсов подрывают доверие потребителей и, скорее всего, заставляют некоторых из них искать альтернативы. Тем не менее, рыночная позиция Finnair в Финляндии настолько сильна, что потребителям может быть сложно найти жизнеспособную замену.

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