Finnair держится на плаву только благодаря государственной поддержке

Самолеты Finnair во время забастовки в аэропорту Хельсинки в ноябре 2009 года.

В последнее время едва ли проходит день без новостей, что финская авиакомпания Finnair отменяет сотни рейсов из-за забастовок. Даже на неделе празднования Иванова дня (в Финляндии его отмечают в субботу) забастовки не прекратились, несмотря на достигнутое соглашение с профсоюзами по условиям оплаты труда.