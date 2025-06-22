НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Насилие в Караульном батальоне, возвращение «блудного сына» к реформистам, неслучившаяся футбольная революция

Скандал в Караульном батальоне

В понедельник стало известно, что в конце мая срочники Караульного батальона подвергли своего сослуживца издевательствам: они надели ему на голову наволочку и заковали руки в наручники. В настоящее время и пострадавший, и нападавшие уже находятся в резерве.

27 мая один из командиров отделения Караульного батальона в Палдиски в течение как минимум десяти минут применял насилие к рядовому. По утверждениям, командир также сделал фотографии издевательств и разослал их друзьям.

Информацию о произошедшем подтвердил и командир Караульного батальона военной полиции подполковник Артур Меэритс. По его словам, после получения сведений об инциденте было начато дисциплинарное расследование.

Подполковник Артур Меэритс. Фото: Ardi Hallismaa

«Было установлено, что двое срочников надели на голову сослуживцу наволочку, а руки ему заковали в наручники и прикрепили к кровати, тем самым причинив ему как физические, так и моральные страдания», - заявил он.

По словам подполковника, выяснилось, что к тому же пострадавшему ранее уже применяли наручники, в результате чего он получил травму правой руки. «Виновным в применении насилия были назначены дисциплинарные взыскания», - добавил он, отметив, что один из них не может отбыть арест по медицинским причинам.

По словам командира батальона, как пострадавший рядовой, так и командир отделения, выступавший основным агрессором, побывали на приеме у психолога.