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НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Насилие в Караульном батальоне, возвращение «блудного сына» к реформистам, неслучившаяся футбольная революция

Айвар Похлак, Игорь Грязин, военнослужащие Сил обороны. Коллаж.

Главными событиями уходящей недели стали скандал со случаем издевательства командира отделения над рядовым в Караульном батальоне, решение ветерана эстонской политики Игоря Грязина вновь стать членом Партии реформ и баллотироваться на местных выборах, а также победа Айвара Похлака над Рагнаром Клаваном в борьбе за пост президента ЭФС.

Скандал в Караульном батальоне

В понедельник стало известно, что в конце мая срочники Караульного батальона подвергли своего сослуживца издевательствам: они надели ему на голову наволочку и заковали руки в наручники. В настоящее время и пострадавший, и нападавшие уже находятся в резерве.

27 мая один из командиров отделения Караульного батальона в Палдиски в течение как минимум десяти минут применял насилие к рядовому. По утверждениям, командир также сделал фотографии издевательств и разослал их друзьям.

Информацию о произошедшем подтвердил и командир Караульного батальона военной полиции подполковник Артур Меэритс. По его словам, после получения сведений об инциденте было начато дисциплинарное расследование.

Подполковник Артур Меэритс.

«Было установлено, что двое срочников надели на голову сослуживцу наволочку, а руки ему заковали в наручники и прикрепили к кровати, тем самым причинив ему как физические, так и моральные страдания», - заявил он.

По словам подполковника, выяснилось, что к тому же пострадавшему ранее уже применяли наручники, в результате чего он получил травму правой руки. «Виновным в применении насилия были назначены дисциплинарные взыскания», - добавил он, отметив, что один из них не может отбыть арест по медицинским причинам.

По словам командира батальона, как пострадавший рядовой, так и командир отделения, выступавший основным агрессором, побывали на приеме у психолога.

«Оба срочника в настоящее время находятся в резерве», - отметил он.

Возвращение Игоря Грязина в Партию реформ

В понедельник стало известно, что депутат Таллиннского городского собрания Игорь Грязин вернулся в Партию реформ и будет осенью баллотироваться на местных выборах в Таллинне.

«Когда я шесть лет назад покинул Партию реформ, у меня по разным причинам осталось четыре важных темы. Во-первых, выход из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, которую недавно одобрил парламент. Внесение поправок в Римский статут, чтобы любой ущерб окружающей среде и кибератаки также считались агрессией. Необходимо решить и проблему затягивания предварительного следствия уголовных дел», - сказал Грязин.

Игорь Грязин.

Грязин назвал Партию реформ единственной партией, в которой он может продолжать заниматься этими темами. «Именно поэтому я решил вернуться в партию, одним из основателей которой я являюсь», - сказал он.

Игорь Грязин был членом нескольких составов Рийгикогу. В 2018-2019 годах он был депутатом Европейского парламента. В 2020 году Грязин был рукоположен в сан священнослужителя.

Подписание шведско-эстонского договора об аренде тюрем

Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста («Ээсти 200») и министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер подписали в среду в Стокгольме договор, который определяет основные параметры размещения шведских заключенных в Тартуской тюрьме. Однако конкретные детали, по которым странам еще предстоит договориться, пока остаются открытыми.

После подписания договора Пакоста и Стреммер признали, что это лишь промежуточный этап, и до появления первых шведских заключенных в Тарту необходимо пройти еще несколько шагов.

Тартуская тюрьма.

Договор должен быть ратифицирован парламентами обеих стран, а Риксдаг должен также внести изменения в Конституцию Швеции, чтобы иметь​ возможность отправлять заключенных в Эстонию. Стреммер после подписания подчеркнул, что это был болезненный процесс для шведской политики, поскольку аренда тюрем означает передачу Эстонии части государственных функций Швеции. Для внесения изменений в Конституцию в парламенте Швеции требуется квалифицированное большинство - как минимум поддержка трех четвертей депутатов.

По словам министра юстиции, для Швеции было важно максимально подробно определить распределение ответственности за исполнение наказаний между Швецией и Эстонией. «Важной предпосылкой для заключения договора было то, что в Эстонии уголовное право схоже со шведским и что Эстония разделяет те же ценности в своей юридической и пенитенциарной системе», - сказал Стреммер.

Переизбрание Похлака главой ЭФС

В четверг, 19 июня, Айвар Похлак был переизбран президентом Эстонского футбольного союза (ЭФС), получив 68 голосов против 34, поданных за его соперника Рагнара Клавана.

Похлак руководит ЭФС с 2007 года, а Клаван, завершивший карьеру футболиста, впервые участвовал в выборах.

Айвар Похлак.

Для победы в первом туре кандидату нужно было набрать минимум 52 голоса.

Новый срок полномочий Похлака составит четыре года.

Медаль Катрины Лехис на чемпионате Европы

Эстонская фехтовальщица Катрина Лехис в понедельник выиграла серебряную медаль в индивидуальном турнире шпажисток на чемпионате Европы по фехтованию в Генуе.

Катрина Лехис на чемпионате Европы в Генуе.

В финале Лехис встретилась с выступающей под нейтральным флагом российской фехтовальщицей Айзанат Муртазаевой, над которой она ранее одержала победу в матче на бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио. В этот раз Лехис проиграла со счетом 8:9 и завоевала серебряную медаль.

Кончина Микка Тарго

В понедельник было объявлено о том, что в возрасте 65 лет после тяжелой болезни скончался Микк Тарго (18.12.1959-15.06.2025), музыкант, композитор и продюсер, внесший неоценимый вклад в развитие эстонской поп-музыки.

Микк Тарго родился 18 декабря 1959 года в семье пианистки Леэло Кылар и инженера-строителя Гуйдо Тарго. Он учился игре на ударных инструментах в Таллиннской средней школе № 7 и Таллиннской музыкальной школе имени Георга Отса. С самого раннего возраста Тарго был приобщен к музыке, которую его семья очень любила. В школьные годы он играл в бадминтон, попав даже в состав молодежной сборной СССР.

Микк Тарго.

В 2022 году Тарго был награжден Эстонской музыкальной премией за вклад в эстонскую музыку.

В истории эстонской поп-музыки Микк Тарго неразрывно связан с творчеством таких групп как Vitamiin, Muusik Seif, Kontakt, Mahavok, Code One, а также с творчеством певицы Марью Ляник и многих других поп-звезд.

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