НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ Насилие в Караульном батальоне, возвращение «блудного сына» к реформистам, неслучившаяся футбольная революция

Главными событиями уходящей недели стали скандал со случаем издевательства командира отделения над рядовым в Караульном батальоне, решение ветерана эстонской политики Игоря Грязина вновь стать членом Партии реформ и баллотироваться на местных выборах, а также победа Айвара Похлака над Рагнаром Клаваном в борьбе за пост президента ЭФС.
Скандал в Караульном батальоне
В понедельник стало известно, что в конце мая срочники Караульного батальона подвергли своего сослуживца издевательствам: они надели ему на голову наволочку и заковали руки в наручники. В настоящее время и пострадавший, и нападавшие уже находятся в резерве.
27 мая один из командиров отделения Караульного батальона в Палдиски в течение как минимум десяти минут применял насилие к рядовому. По утверждениям, командир также сделал фотографии издевательств и разослал их друзьям.
Информацию о произошедшем подтвердил и командир Караульного батальона военной полиции подполковник Артур Меэритс. По его словам, после получения сведений об инциденте было начато дисциплинарное расследование.
«Было установлено, что двое срочников надели на голову сослуживцу наволочку, а руки ему заковали в наручники и прикрепили к кровати, тем самым причинив ему как физические, так и моральные страдания», - заявил он.
По словам подполковника, выяснилось, что к тому же пострадавшему ранее уже применяли наручники, в результате чего он получил травму правой руки. «Виновным в применении насилия были назначены дисциплинарные взыскания», - добавил он, отметив, что один из них не может отбыть арест по медицинским причинам.
По словам командира батальона, как пострадавший рядовой, так и командир отделения, выступавший основным агрессором, побывали на приеме у психолога.
«Оба срочника в настоящее время находятся в резерве», - отметил он.
Возвращение Игоря Грязина в Партию реформ
В понедельник стало известно, что депутат Таллиннского городского собрания Игорь Грязин вернулся в Партию реформ и будет осенью баллотироваться на местных выборах в Таллинне.
«Когда я шесть лет назад покинул Партию реформ, у меня по разным причинам осталось четыре важных темы. Во-первых, выход из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, которую недавно одобрил парламент. Внесение поправок в Римский статут, чтобы любой ущерб окружающей среде и кибератаки также считались агрессией. Необходимо решить и проблему затягивания предварительного следствия уголовных дел», - сказал Грязин.
Грязин назвал Партию реформ единственной партией, в которой он может продолжать заниматься этими темами. «Именно поэтому я решил вернуться в партию, одним из основателей которой я являюсь», - сказал он.
Игорь Грязин был членом нескольких составов Рийгикогу. В 2018-2019 годах он был депутатом Европейского парламента. В 2020 году Грязин был рукоположен в сан священнослужителя.
Подписание шведско-эстонского договора об аренде тюрем
Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста («Ээсти 200») и министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер подписали в среду в Стокгольме договор, который определяет основные параметры размещения шведских заключенных в Тартуской тюрьме. Однако конкретные детали, по которым странам еще предстоит договориться, пока остаются открытыми.
После подписания договора Пакоста и Стреммер признали, что это лишь промежуточный этап, и до появления первых шведских заключенных в Тарту необходимо пройти еще несколько шагов.
Договор должен быть ратифицирован парламентами обеих стран, а Риксдаг должен также внести изменения в Конституцию Швеции, чтобы иметь возможность отправлять заключенных в Эстонию. Стреммер после подписания подчеркнул, что это был болезненный процесс для шведской политики, поскольку аренда тюрем означает передачу Эстонии части государственных функций Швеции. Для внесения изменений в Конституцию в парламенте Швеции требуется квалифицированное большинство - как минимум поддержка трех четвертей депутатов.
По словам министра юстиции, для Швеции было важно максимально подробно определить распределение ответственности за исполнение наказаний между Швецией и Эстонией. «Важной предпосылкой для заключения договора было то, что в Эстонии уголовное право схоже со шведским и что Эстония разделяет те же ценности в своей юридической и пенитенциарной системе», - сказал Стреммер.
Переизбрание Похлака главой ЭФС
В четверг, 19 июня, Айвар Похлак был переизбран президентом Эстонского футбольного союза (ЭФС), получив 68 голосов против 34, поданных за его соперника Рагнара Клавана.
Похлак руководит ЭФС с 2007 года, а Клаван, завершивший карьеру футболиста, впервые участвовал в выборах.
Для победы в первом туре кандидату нужно было набрать минимум 52 голоса.
Новый срок полномочий Похлака составит четыре года.
Медаль Катрины Лехис на чемпионате Европы
Эстонская фехтовальщица Катрина Лехис в понедельник выиграла серебряную медаль в индивидуальном турнире шпажисток на чемпионате Европы по фехтованию в Генуе.
В финале Лехис встретилась с выступающей под нейтральным флагом российской фехтовальщицей Айзанат Муртазаевой, над которой она ранее одержала победу в матче на бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио. В этот раз Лехис проиграла со счетом 8:9 и завоевала серебряную медаль.
Кончина Микка Тарго
В понедельник было объявлено о том, что в возрасте 65 лет после тяжелой болезни скончался Микк Тарго (18.12.1959-15.06.2025), музыкант, композитор и продюсер, внесший неоценимый вклад в развитие эстонской поп-музыки.
Микк Тарго родился 18 декабря 1959 года в семье пианистки Леэло Кылар и инженера-строителя Гуйдо Тарго. Он учился игре на ударных инструментах в Таллиннской средней школе № 7 и Таллиннской музыкальной школе имени Георга Отса. С самого раннего возраста Тарго был приобщен к музыке, которую его семья очень любила. В школьные годы он играл в бадминтон, попав даже в состав молодежной сборной СССР.
В 2022 году Тарго был награжден Эстонской музыкальной премией за вклад в эстонскую музыку.
В истории эстонской поп-музыки Микк Тарго неразрывно связан с творчеством таких групп как Vitamiin, Muusik Seif, Kontakt, Mahavok, Code One, а также с творчеством певицы Марью Ляник и многих других поп-звезд.