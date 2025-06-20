Лидерами роста цен стали водоснабжение и канализация

Свежие данные Департамента статистики по индексу цен производителей показали, что общий показатель остался практически без изменений как по сравнению с прошлым месяцем, так и с аналогичным периодом прошлого года.

«Интересно взглянуть на изменения цен производителей за трехлетний период, сравнив нынешнюю ситуацию с началом 2022 года. В то время цены на электроэнергию начали расти и уже превышали средний уровень. Поэтому закономерно, что сейчас индекс цен производителей в электроэнергетике снизился почти на 33%. Также наблюдается спад в энергоемких отраслях: в металлургии на 5,5%, в производстве нефтепродуктов на 28%. В бумажной промышленности, которая тоже потребляет много энергии, изменение цен было минимальным, лишь +1,7%», - отметил Эаметс.