Лидерами роста цен стали водоснабжение и канализация

По словам главного экономиста Bigbank Рауля Эаметса, за последние три года больше всего вырос индекс цен производителей в сфере предоставления услуг водоснабжения и канализации.
Свежие данные Департамента статистики по индексу цен производителей показали, что общий показатель остался практически без изменений как по сравнению с прошлым месяцем, так и с аналогичным периодом прошлого года.
«Интересно взглянуть на изменения цен производителей за трехлетний период, сравнив нынешнюю ситуацию с началом 2022 года. В то время цены на электроэнергию начали расти и уже превышали средний уровень. Поэтому закономерно, что сейчас индекс цен производителей в электроэнергетике снизился почти на 33%. Также наблюдается спад в энергоемких отраслях: в металлургии на 5,5%, в производстве нефтепродуктов на 28%. В бумажной промышленности, которая тоже потребляет много энергии, изменение цен было минимальным, лишь +1,7%», - отметил Эаметс.
«За три года наибольший рост цен зафиксирован в сфере водоснабжения и канализации - на 33%. Эти отрасли представляют собой естественные монополии, и в теории цены в них должны контролироваться государством. Помимо этого, значительное повышение цен наблюдалось в обувной промышленности - на 28%, а также в фармацевтической отрасли - на 26%», - отметил Эаметс.