В Европе опасаются терактов в случае удара США по Ирану

В случае удара США по Ирану Великобритания и страны Европейского Союза могут столкнуться с волной терактов, сообщила вечером в четверг, 19 июня, лондонская газета The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

По ее сведениям, Британия и другие государства Европы выразили Вашингтону обеспокоенность тем, что его вмешательство в конфликт между Израилем и Ираном может спровоцировать волну терактов со стороны «спящих ячеек» на европейской территории.

По мнению издания, президент США Дональд Трамп может прислушаться к этим доводам, особенно если учесть, что власти Ирана, по утверждению The Telegraph, в прошлом могли готовить покушение на него.

Великобритания, Франция, Германия и Евросоюз в целом также призвали США к сдержанности в связи с тем, что в Иране по-прежнему удерживаются несколько граждан западных стран. С 2022 года в Иране по обвинению в шпионаже были задержаны не менее 15 лиц, связанных с Великобританией, напомнила The Telegraph.

Призывы к возвращению к дипломатии

На фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном британский премьер Кир Стармер призвал к возвращению к дипломатии. Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с аналогичным заявлением, призвав срочно прекратить операцию Израиля против Ирана, чтобы не допустить вовлечения в нее США. Французский лидер также отметил, что израильские бомбардировки вышли за рамки первоначальных целей - ядерных и ракетных объектов Ирана.

Трамп не исключал вмешательства США в конфликт Израиля и Ирана. От требовал от Тегерана безоговорочной капитуляции и назвал свои слова окончательным ультиматумом. Президент США утверждал, что до израильских ударов Иран был близок к созданию ядерного оружия. При этом разведка СШАне нашла доказательств работы Ирана над созданием ядерного оружия.