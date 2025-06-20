Магия Месси вновь принесла «Интеру» победу на клубном ЧМ

Когда Месси становится у мяча в двадцати метрах от ворот для исполнения штрафного, все прекрасно понимают, чем это закончится. Он вновь напомнил об этом всему миру. Можно сказать в шутку: настоящей новостью было бы, если бы Месси НЕ забил с этой позиции.

Вратарь «Порто» Клаудиу Рамуш отлично понимал, куда может полететь мяч, но даже это его не спасло. У Месси было два варианта: пробить напрямую или перебросить стенку. Он выбрал прямой удар - в тот угол, где стоял голкипер. И сделал это по-настоящему филигранно.

Статистики подсчитали, что Месси забил уже 68 голов со штрафных. Больше на счету только у Жуниньо (77) и Пеле (70).

Бывший португальский футболист Жозе Фонте в комментарии для Dazn назвал удары Месси «прикосновением Бога». Экс-вратарь сборной Ирландии Шей Гивен подчеркнул, что если у тебя есть возможность посмотреть игру Месси, ты не можешь ее упустить. «Такой удар для него почти как пенальти. Он - гений, маэстро, маг - не хватает слов», – восхищался Гивен.

Победа «Интера» означает, что в заключительном матче группового этапа обоим - и «Интеру», и «Палмейрасу» - для выхода в следующий раунд достаточно сыграть вничью. «Палмейрас» ранее обыграл «Аль-Ахли» со счетом 2:0.