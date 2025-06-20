Историческая встреча лидеров Армении и Турции: война в Карабахе закрыла тему геноцида?

Сами по себе попытки установить дипломатические отношения и открыть границы не новы - в 2009 году президенты двух стран подписали протоколы о нормализации. Тогда процесс развалился из-за конфликта в Карабахе, усилий Армении добиться международного признания массовых убийств армян в 1915 года как геноцида и разногласий о границе.

«Главную роль сыграл Азербайджан, добившись того, чтобы Турция не ратифицировала соглашение», - писал Том де Ваал, историк карабахского конфликта. В Ереване аналогичную кампанию вели националисты и представители диаспоры, которые настаивали на признании геноцида со стороны Турции.

С тех пор баланс сил в регионе изменился. Азербайджанская армия восстановила контроль над Карабахом, и Пашинян признал его частью Азербайджана. Вопрос границы тоже был снят с повестки - Армения больше не имеет территориальных претензий к соседям.

Пашинян пошел на разрыв с прошлым и в вопросе 1915 года. В марте на встрече с турецкими журналистами он сказал, что «международное признание геноцида армян сегодня не входит в число наших внешнеполитических приоритетов». Приоритет теперь - мир с соседями, а не споры о трагедиях прошлого, объяснял премьер.

Армения хочет стать перекрестком мира, но соседи не спешат ей помочь. Фото: Press office of the Government of Armenia

Официально Ереван продолжает считать массовые убийства армян и других христианских поданных Османской империи в 1915 году геноцидом, с чем согласно большинство историков. По данным международной ассоциации исследователей геноцида (IAGS), жертвами стали больше миллиона человек. Но Анкара говорит, что это был не геноцид, а резня, в которой погибли и армяне, и турки.

Однако отказа от основ армянской внешней политики, признания Карабаха азербайджанским и принятия существующих границ достаточно, чтобы между Ереваном и Анкарой не осталось принципиальных разногласий.

И все-таки правительство Эрдогана не раз говорило, что Армении сначала нужно заключить мирный договор с Азербайджаном, и лишь затем можно будет говорить о нормализации. А между Ереваном и Баку остаются глубокие противоречия.