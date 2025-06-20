Спрос на эстонские оборонные технологии значительно вырос

Оборот эстонских предприятий оборонной промышленности за год вырос более чем на 30% и в 2024 году достиг полумиллиарда евро, сообщили на общем собрании Эстонского союза оборонной и космической промышленности (EKTL). Из этой суммы около 350 миллионов евро приходится на экспорт. Для сравнения, в 2023 году оборот сектора составлял 290 миллионов евро, из которых экспорт был 162 миллиона.

«2024 год оказался крайне успешным для оборонной промышленности. Мировой рост оборонных затрат открывает новые возможности для продвижения инновационных разработок эстонских предприятий. Интерес иностранных компаний к нашим технологиям значительно вырос, и многие международные партнеры нашли новые решения именно в Эстонии. Такое сотрудничество подтверждает, что здесь создаются передовые продукты оборонного сектора мирового уровня», - отметил исполнительный директор EKTL Калев Койдумяэ.

Число компаний, входящих в союз, растет с каждым годом: если в 2023 году их было 131, то к концу 2024 года - 151, а в текущем году количество участников достигло 186.

2024 год стал знаковым для оборонной промышленности и потому, что впервые отрасль была включена в коалиционное соглашение как сектор, который необходимо развивать вместе с государством для обеспечения обороноспособности Эстонии.