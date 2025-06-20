Спрос на эстонские оборонные технологии значительно вырос

Нестабильная мировая обстановка в сфере безопасности значительно усилила интерес к технологиям эстонских оборонных компаний, что отражается в увеличении продаж и экспорта отрасли в 2024 году.
Оборот эстонских предприятий оборонной промышленности за год вырос более чем на 30% и в 2024 году достиг полумиллиарда евро, сообщили на общем собрании Эстонского союза оборонной и космической промышленности (EKTL). Из этой суммы около 350 миллионов евро приходится на экспорт. Для сравнения, в 2023 году оборот сектора составлял 290 миллионов евро, из которых экспорт был 162 миллиона.
«2024 год оказался крайне успешным для оборонной промышленности. Мировой рост оборонных затрат открывает новые возможности для продвижения инновационных разработок эстонских предприятий. Интерес иностранных компаний к нашим технологиям значительно вырос, и многие международные партнеры нашли новые решения именно в Эстонии. Такое сотрудничество подтверждает, что здесь создаются передовые продукты оборонного сектора мирового уровня», - отметил исполнительный директор EKTL Калев Койдумяэ.
Число компаний, входящих в союз, растет с каждым годом: если в 2023 году их было 131, то к концу 2024 года - 151, а в текущем году количество участников достигло 186.
2024 год стал знаковым для оборонной промышленности и потому, что впервые отрасль была включена в коалиционное соглашение как сектор, который необходимо развивать вместе с государством для обеспечения обороноспособности Эстонии.
«Говоря об обороноспособности страны, без развитой местной оборонной промышленности Эстония не сможет полноценно защитить себя. Собственные разработки оружия и боеприпасов являются для нас доступным и надежным ресурсом обороны. Мир стремительно меняется, а поставки в оборонной отрасли сильно зависят от геополитической ситуации. Производство сложных вооружений полностью в Эстонии невозможно, но чем сильнее наша местная оборонная промышленность, тем увереннее мы можем чувствовать себя. К тому же это приносит рабочие места и доходы для жителей страны», - подчеркнул председатель совета EKTL Таави Вескимяги, говоря о значимости развития оборонной отрасли для общества.
По мнению Вескимяги, оборонно-космическая промышленность может существенно стимулировать эстонскую экономику. Так произошло, например, в Южной Корее и Израиле, странах с похожей геополитической ситуацией, где оборонная промышленность является важной частью независимого сдерживания и одновременно крупным экспортным сектором: «Политика в области оборонной промышленности и ее план реализации должны обеспечить для Эстонии подобное развитие».
Койдумяэ подчеркнул, что в этом году союз намерен продолжать сотрудничество с украинскими компаниями и вооруженными силами для достижения победы в войне. Также планируется расширить взаимодействие с эстонскими вооруженными силами с целью укрепления национальной безопасности за счет отечественных продуктов и услуг. Кроме того, этой осенью в Эстонии впервые пройдет тематическая неделя Estonian Defence Week, которая познакомит широкую аудиторию с разработанными в стране оборонными решениями.