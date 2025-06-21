У позволяющих себе участие в пропагандистских мероприятиях в России эстонских культурных или научных деятелей порой возникают проблемы с их работодателями в Эстонии. Публицист Андрей Кузичкин пишет, что этим людям стоит понимать последствия своего решения дать использовать себя российской властью в образе союзников путинского режима.
Недавно в Facebook я довольно жестко дискутировал со своим оппонентом из Таллинна о перспективах скатывания Эстонии к диктатуре. Оппонент доказывал, что в Эстонии власти преследуют своих граждан за инакомыслие и в качестве примеров привел несколько известных случаев, когда после посещения России работы лишались известные деятели науки и культуры. Наказание очевидно. А было ли преступление?
Без вины виноватые или наказанные по заслугам?
Действительно, в 2023 году из Таллиннского французского лицея была уволена учительница русского языка Элеонора Рудаковская-Борисова, которая без согласования с руководством учебного заведения приняла участие в конкурсе русистов в Москве.
В том же году Eesti Kontsert прекратил сотрудничество с музыкантом Андресом Мустоненом, который дал концерт в Новосибирске.
В 2024 году Таллиннский университет разорвал отношения с эмерит-профессором Рейном Мюллерсоном, который под эгидой российского Министерства юстиции выступил с презентацией на форуме в России. В том же году эстонские хоккеисты из команды Baltic Select приняли участие в соревнованиях «Игры будущего» в Казани, в России, за что получили общественное порицание.
Уже в нынешнем году случился скандал из-за прошлогодней поездки участников детского ансамбля бального танца «Фламинго» из Нарвы в оккупированный Россией Крым. И вот совсем недавно известный в Эстонии певец Сергей Маасин, уже попадавший в скандал из-за своих пророссийских взглядов, принял участие в шоу Андрея Малахова на канале «Россия-1», где пел, танцевал и провожал сотрудника канала в армию. Думаю, этот номер гражданина Эстонии Маасина также будет иметь последствия для него на родине.
В связи с этим возникают вопросы: действительно ли в Эстонии преследуют людей за политические взгляды и почему наказывают за посещение России?
Стоит обратить внимание, что эстонское государство не имеет никакого отношения к наказанию жителей Эстонии за их участие в мероприятиях в России. Решения о прекращении с ними сотрудничества принимали непосредственно работодатели, формальные причины для этого были и ни одно увольнение не обжаловано.
С другой стороны, власти разного уровня также не взяли под защиту граждан Эстонии, которые уверены, что наказаны не справедливо.
Если административного запрета на посещение России нет, значит, любая форма наказания за поездку в Россию нарушает базовые принципы демократии, накладывает ограничения на свободу передвижения и произвольно исключает деятельность, не сопряженную с нарушением законов, - с такими аргументами приходится часто иметь дело, когда посещаешь русскоязычные сегменты социальных сетей Эстонии. Или читаешь заявления Министерства иностранных дел России «о дискриминации русскоязычных жителей Эстонии». Однако авторы этих комментариев и заявлений занимаются откровенной манипуляцией.
На самом деле совершенно очевидно, что речь идет о наказании не тех жителей Эстонии, которые ежедневно штурмуют погранпункт в Нарве с целью попасть в Россию по семейным делам или с целью туризма. Мы говорим о тех, кто приезжает в Россию для участия в различных мероприятиях, которые легитимизируют путинский режим. И эти люди передают свой личный ресурс для использования кремлевской пропагандой во вред Эстонии.
Не преступники, но орудие преступления
После вторжения в Украину Москва начала на дипломатическом фронте борьбу за выход из международной изоляции. Создание иллюзорной картины сохранения дружеских отношений России со всеми странами мира - важнейшее политическое оружие Путина для разрушения коалиций в поддержку Украины и блокирования санкций.
Этот же прием хорошо работает и на российскую аудиторию: когда телевидение показывает многочисленные иностранные делегации, участвующие в различных мероприятиях в России, авторитет и репутация Путина в глазах его сограждан выглядят незыблемыми. А это позволяет путинскому режиму продолжать войну, не считаясь с жертвами.
Очень важное направление в работе российского Министерства иностранных дел и российских спецслужб - мобилизация на поддержку путинского режима граждан из стран Евросоюза. Участие наблюдателей из Франции или Италии в псевдореферендумах на оккупированных территориях Донбасса, или поездка депутатов Европарламента в Крым российская пропаганда подает как очередную победу Путина над единством Запада.
Эстония порождает у Кремля много соблазнов
Раскол Европы - стратегическая цель Москвы. Поэтому Кремль не брезгует приглашать владельца мясной лавки из Германии на экономический форум в Санкт-Петербурге и заявляет его как «крупного немецкого бизнесмена». В этой же игре Кремля против Европы особая роль отводится Эстонии. Ведь для беса соблазнить святого - это даже больше азарта, чем склонить к греху грешника.
А Эстония, входящая в авангард самых непримиримых европейских стран-борцов с режимом Путина, выглядит очень соблазнительной целью для растления и развращения. Вот и ищут своих жертв российские агенты среди граждан Эстонии.
Именно среди граждан, чтобы их участие в различных мероприятиях в России подавать как представительство эстонского государства с использованием государственных символов. Как это было, например, в Казани, где на церемонии открытия игр на подиум вышла женщина в одежде в цветах эстонского флага. Поэтому эстонские профессора, учителя и певцы с хоккеистами не должны обижаться на свои наказания: они не просто посетили Россию с личной целью, а позволили себя использовать российской властью как союзников путинского режима.
Не было бы к этим людям вопросов, если бы в ходе мероприятий они озвучили актуальную политическую повестку Европы. Например, Элеонора Рудаковская написала бы не эссе о величии русского языка, а текст о том, как Россия уничтожает русский мир зарубежья. Профессор Мюллерсон выступил бы в защиту российских политзаключенных, а музыкант Мустонен перед началом концерта предложил бы почтить минутой молчания погибших на войне музыкантов и артистов.
Но они этого не сделали. Значит, понимали, что в России такие вещи запрещены и уголовно наказуемы. А, значит, принимали правила игры, навязанные им российской властью, и не протестовали против этого, не возмущались ограничением своих свобод. Граждане Эстонии в России были не послами доброй воли Европы, но оказались декорациями путинского режима.
Особый случай певца Сергея Маасина
Особая история - это Сергей Маасин. Еще в прошлом году он сделал шокирующее признание, что, по его мнению, виновники войны в Украине - Хрущев и НАТО. То есть повторил нарративы кремлевской пропаганды. Это не преступление. Но участие Сергея в программе рупора военной пропаганды России стало закономерным процессом эволюции певца.
Государственный телеканал «Россия-1» находится под санкциями ЕС, США, Канады и Украины. Гражданин ЕС, принимающий участие в коммерческих программах этого канала, приносит ему прибыль. Значит, нарушает режим санкций. Я ни в чем не обвиняю певца, но, уверен, что у правоохранительных органов Эстонии к нему найдется немало вопросов.
Думаю, что попытки России мобилизовать граждан Эстонии в пропагандистских целях продолжатся. Конечно, кто-то соглашается на сотрудничество с путинским режимом вполне сознательно, как, например, уже осужденные за госизмену граждане или находящийся в судебном процессе Айво Петерсон/Крылов.
Но многие представители сферы культуры и образования Эстонии по-прежнему или не понимают, или не хотят понять, что участие в любых проектах на территории России - страны, которая четвертый год убивает людей, бомбит Киев, Одессу и другие украинские города, хуже преступления; это предательство. Предательство ценностей гуманизма и европейского выбора, основанного на этих ценностях. Предательство идеалов свободы и погибающих от путинских ракет людей. Предательство Эстонии, которую российские власти хотят вернуть под свое влияние.
Вы жалуетесь, что вас использовали, а вы этого сразу не поняли? Совет один: не давайте себя использовать. Говорите, что вы вне политики? Тогда не ездите в Россию, где вас окунут с головой в помойное ведро кремлевской политики и отмыться потом будет очень трудно.