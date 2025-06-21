Недавно в Facebook я довольно жестко дискутировал со своим оппонентом из Таллинна о перспективах скатывания Эстонии к диктатуре. Оппонент доказывал, что в Эстонии власти преследуют своих граждан за инакомыслие и в качестве примеров привел несколько известных случаев, когда после посещения России работы лишались известные деятели науки и культуры. Наказание очевидно. А было ли преступление?

Без вины виноватые или наказанные по заслугам?

Действительно, в 2023 году из Таллиннского французского лицея была уволена учительница русского языка Элеонора Рудаковская-Борисова, которая без согласования с руководством учебного заведения приняла участие в конкурсе русистов в Москве.

В том же году Eesti Kontsert прекратил сотрудничество с музыкантом Андресом Мустоненом, который дал концерт в Новосибирске.

Рейн Мюллерсон участвует в юридическом форуме в Санкт-Петербурге. 27 июня 2024 года. Фото: IMAGO / Alexei Danichev / IMAGO / SNA

В 2024 году Таллиннский университет разорвал отношения с эмерит-профессором Рейном Мюллерсоном, который под эгидой российского Министерства юстиции выступил с презентацией на форуме в России. В том же году эстонские хоккеисты из команды Baltic Select приняли участие в соревнованиях «Игры будущего» в Казани, в России, за что получили общественное порицание.