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На вес золота: как выпускники добиваются медалей и строят планы на будущее

Перевод: Анна-Мария Оуэртани
Выпускница Нарвской эстонской гимназии Арина Шалдова видит свое будущее в родном городе.

В этом году для более чем 9000 выпускников гимназий школы заказали 1340 медалей - 659 золотых и 681 серебряную. Однако не все медали обязательно будут вручены, поскольку их часто заказывают про запас. Однако не все медали обязательно будут вручены, так как их часто приобретают с запасом. Издание Postimees пообщалось с четырьмя медалистами, чтобы узнать, насколько легко им удалось достичь этой награды и какие планы они строят на будущее.

Весной прошлого года гимназии окончили 8700 молодых людей, из которых медали получили 1268 - 684 золотых и 584 серебряных.

«Последние три года в школе я чувствовал себя как рыба в воде», - говорит золотой медалист спортивной гимназии Audentes Стефан Сорокин. Молодой человек, входящий в число лучших лыжников Эстонии, называет Audentes настоящей Меккой спортсменов, ведь учась там, он успевал и на снежные склоны, и за парту.

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