На вес золота: как выпускники добиваются медалей и строят планы на будущее

В этом году для более чем 9000 выпускников гимназий школы заказали 1340 медалей - 659 золотых и 681 серебряную. Однако не все медали обязательно будут вручены, поскольку их часто заказывают про запас. Однако не все медали обязательно будут вручены, так как их часто приобретают с запасом. Издание Postimees пообщалось с четырьмя медалистами, чтобы узнать, насколько легко им удалось достичь этой награды и какие планы они строят на будущее.