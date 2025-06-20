Причина каждой пятой смерти на дорогах кроется в алкоголе

Иванов день - время, когда по всей Эстонии разводят костры и жарят шашлыки. К сожалению, у этого летнего праздника есть и темная сторона: ощутимый рост числа погибших и пострадавших в ДТП. Июнь уже много лет возглавляет мрачную статистику ДТП, связанных с употреблением алкоголя, и причина каждой пятой смерти на дорогах кроется в промилле в крови.
По словам преподавателя автошколы и специалиста по рассмотрению ущерба BTA Kindlustus Тыниса Адра, эти данные на деле означают, что в прошлом году как минимум 16 смертей были вызваны водителями, которые не смогли или не захотели принять простое, но спасающее жизнь решение - не садиться за руль в нетрезвом виде.
«Употребление алкоголя и управление транспортным средством просто несовместимы. Даже небольшое количество алкоголя - менее 0,5 промилле - значительно снижает скорость реакции, способность принимать решения и уровень внимательности, - подчеркивает Адра. - При этом самоуверенность ощутимо возрастает, но реальные способности водителя к управлению снижаются. И это опасное сочетание».
По данным Департамента транспорта, в прошлом году в Эстонии произошло 1914 ДТП с пострадавшими, в которых погибло 69 человек и 2156 получили ранения. Причем число погибших на миллион жителей увеличилось только в Эстонии, в то время как в соседних странах этот показатель снизился. Впервые даже в Литве смертность на дорогах на миллион жителей стала ниже, чем в Эстонии. В Норвегии и Швеции число погибших на дорогах более чем в два раза ниже, чем в Эстонии.
Еще одна тревожная тенденция - растущее число происшествий с участием легких транспортных средств и велосипедистов, которые особенно уязвимы летом. В 2024 году в ДТП попали 130 водителей легких транспортных средств и 56 велосипедистов в состоянии алкогольного опьянения.
«Речь идёт не только об автолюбителях - люди на самокатах, электровелосипедах и обычных велосипедах часто забывают, что они тоже участники дорожного движения. Алкоголь не делает исключений», - подчеркивает Адра.
Нетрезвые водители наносят ущерб на тысячи евро
Статистика страховой компании BTA подтверждает, что нетрезвые водители представляют опасность не только для здоровья и жизни, но и для кошелька. В 2024 году BTA возместила ущерб по 52 ДТП, виновниками которых были водители в состоянии алкогольного опьянения. Общая сумма ущерба превысила 208 000 евро. Эти суммы были выплачены пострадавшим, но затем были востребованы обратно с водителей, в крови которых были промилле в момент происшествия.
«Суммы варьируются от нескольких тысяч до десятков тысяч евро. Бывали случаи, когда пьяный водитель полностью уничтожал чужую машину, причинял травмы или повреждал дорожные знаки. Помимо материального ущерба, каждая авария трагична и с моральной точки зрения - ведь часто страдают невинные люди и их имущество», - описывает Адра.
Алкоголь надолго остается в крови: даже после двух бокалов вина нужно подождать несколько часов
Многие ошибочно полагают, что пару часов сна исправят положение. На самом деле печень перерабатывает в среднем только 7-10 граммов алкоголя в час. Например, после двух бокалов вина (300 мл) в организме женщины весом 60 кг уровень алкоголя составляет около 0,9 промилле, на выведение которого требуется не менее 6-9 часов. Мужчина весом 90 кг достигнет нулевого содержания алкоголя в крови примерно за 3-5 часов, но это время также зависит от состояния печени, активности ферментов, уровня стресса, количества сна и съеденной еды до употребления алкоголя.
«Смысл нулевой толерантности к алкоголю в организации нашего дорожного движения прост: если ты пил - то не садись за руль, независимо от типа транспортного средства, - объясняет Адра. - Это особенно важно помнить в утро после праздника Иванова дня, когда люди ошибочно полагают, что хорошо выспались и у них уже все в порядке. На деле это может быть далеко не так».
«Если ты садишься за руль в нетрезвом виде - будь то автомобиль, велосипед или самокат - то ты рискуешь не только своей жизнью, но и безопасностью своей семьи, друзей и всех других участников дорожного движения. Жизнь - бесценна, ее невозможно оценить суммой страховки», - говорит Тынис Адра и обращается ко всем водителям: не садись за руль после употребления алкоголя и при этом неважно - идет ли речь об автомобиле, самокате или велосипеде.
«Планируй заранее логистику, найди трезвого водителя или воспользуйся общественным транспортом. Или просто останься на месте. Если ты пьешь - то просто никогда не садись за руль».
В договорах по автострахованию ДТП, вызванные нетрезвыми водителями, считаются исключением из общих положений - то есть ущерб возмещается пострадавшим, но затем взыскивается с виновного - то есть с водителя, в крови которых были промилле в момент происшествия.
Пример происшествия прошлого года: водитель в состоянии тяжелого опьянения стал причиной ДТП. К счастью, никто не пострадал, но был поврежден трактор, который пьяный водитель пытался обогнать. Счет за ремонт превысил 37 000 евро и оплатить эти расходы пришлось виновнику аварии. Более того, из-за ремонта задержались сельскохозяйственные работы критической важности.