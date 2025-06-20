Причина каждой пятой смерти на дорогах кроется в алкоголе

«Смысл нулевой толерантности к алкоголю в организации нашего дорожного движения прост: если ты пил - то не садись за руль, независимо от типа транспортного средства, - объясняет Адра. - Это особенно важно помнить в утро после праздника Иванова дня, когда люди ошибочно полагают, что хорошо выспались и у них уже все в порядке. На деле это может быть далеко не так».

«Если ты садишься за руль в нетрезвом виде - будь то автомобиль, велосипед или самокат - то ты рискуешь не только своей жизнью, но и безопасностью своей семьи, друзей и всех других участников дорожного движения. Жизнь - бесценна, ее невозможно оценить суммой страховки», - говорит Тынис Адра и обращается ко всем водителям: не садись за руль после употребления алкоголя и при этом неважно - идет ли речь об автомобиле, самокате или велосипеде.

«Планируй заранее логистику, найди трезвого водителя или воспользуйся общественным транспортом. Или просто останься на месте. Если ты пьешь - то просто никогда не садись за руль».

В договорах по автострахованию ДТП, вызванные нетрезвыми водителями, считаются исключением из общих положений - то есть ущерб возмещается пострадавшим, но затем взыскивается с виновного - то есть с водителя, в крови которых были промилле в момент происшествия.