ФОТО Сердце Теллискиви пробуждается к новой жизни

Сейчас идет реконструкция здания М, которое, по словам девелоперов, придаст исторической индустриальной архитектуре современное звучание.

После реконструкции строение, получившее обозначение М, станет современным многофункциональным деловым зданием. В сотрудничестве архитекторов KTA, архитектурного бюро Salto, ландшафтных архитекторов VÄLI и города Таллинна создается концепция, ценящая архитектурное наследие и расширяющая общественное городское пространство.

После реконструкции здание объединит офисы, спорт, культуру, услуги и развлечения. Центральный сквозной проход соединит квартал с Балтийским вокзалом, делая его более доступным и открытым для горожан. Новые общественные зоны с зеленью, террасами и зонами отдыха заменят прежние автостоянки: парковка будет перенесена под землю.

Идет реконструкция. Фото: Telliskivi TLN

«Здание М в Теллискиви - это уникальная часть промышленной истории Таллинна. Наша цель - сохранить и подчеркнуть все исторически ценное: части здания с известняковыми стенами, элементы вдоль улицы и фермы над открытым пространством, балку мостового крана, а также максимально использовать существующие материалы, интегрируя их в современную, качественную и ориентированную на человека среду», - сказал директор по развитию Telliskivi TLN Ало Киппасто.

По словам Киппасто, речь идет не просто о реконструкции, а о возрождении исторического центра. «Теллискиви - это место, поддерживающее современный образ жизни, где границы между работой и бытом размыты - и именно поэтому пространство должно это отражать», - добавил он.