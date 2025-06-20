ФОТО Сердце Теллискиви пробуждается к новой жизни

Как известно, здания, расположенные в квартале Теллискиви, имеют буквенные обозначения, и непосвященные могут запутаться, где здание М, а где G. Сегодня речь пойдет об одном из ключевых строений квартала.
Сейчас идет реконструкция здания М, которое, по словам девелоперов, придаст исторической индустриальной архитектуре современное звучание.
После реконструкции строение, получившее обозначение М, станет современным многофункциональным деловым зданием. В сотрудничестве архитекторов KTA, архитектурного бюро Salto, ландшафтных архитекторов VÄLI и города Таллинна создается концепция, ценящая архитектурное наследие и расширяющая общественное городское пространство.
После реконструкции здание объединит офисы, спорт, культуру, услуги и развлечения. Центральный сквозной проход соединит квартал с Балтийским вокзалом, делая его более доступным и открытым для горожан. Новые общественные зоны с зеленью, террасами и зонами отдыха заменят прежние автостоянки: парковка будет перенесена под землю.
«Здание М в Теллискиви - это уникальная часть промышленной истории Таллинна. Наша цель - сохранить и подчеркнуть все исторически ценное: части здания с известняковыми стенами, элементы вдоль улицы и фермы над открытым пространством, балку мостового крана, а также максимально использовать существующие материалы, интегрируя их в современную, качественную и ориентированную на человека среду», - сказал директор по развитию Telliskivi TLN Ало Киппасто.
По словам Киппасто, речь идет не просто о реконструкции, а о возрождении исторического центра. «Теллискиви - это место, поддерживающее современный образ жизни, где границы между работой и бытом размыты - и именно поэтому пространство должно это отражать», - добавил он.
В результате реконструкции улица станет более просторной, появится больше зелени, мест для отдыха и активной деятельности. Также предусмотрены спортивные зоны и террасы. Парковка будет перемещена под землю, чтобы освободить внутреннюю часть городка для пешеходов.
При разработке комплекса на Теллискиви компания Telliskivi TLN придерживается целостного подхода к развитию района. Эскизное решение, охватывающее весь участок и общественные пространства, было разработано и согласовано с городом в 2021 году.
На сегодняшний день реконструированы и построены три здания: здание K было завершено в 2024 году, здания G и i4 будут сданы в эксплуатацию в течение следующих шести месяцев. Также полностью преобразованы внешние территории: на месте прежней автостоянки в 2024 году открылся парк Теллискиви, который уже этим летом будет расширен.
Telliskivi TLN - это 58 000 м² коммерческой площади рядом со Старым городом, где уже работают ведущие компании Эстонии. Развитием проекта руководит инвестиционная компания P&E Capital с эстонским капиталом в сотрудничестве со своими давними партнерами.