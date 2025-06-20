Килиан Мбаппе находится в больнице

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе (26) пропустил первый матч клубного чемпионата мира из-за проблем с пищеварением и сейчас находится в больнице.
Во вторник Мбаппе пропустил тренировку из-за высокой температуры, а в среду не вышел на поле в матче против саудовской команды «Аль-Хилаль», завершившемся со счетом 1:1.
В четверг мадридский «Реал» опубликовал заявление, в котором сообщил, что у Мбаппе диагностирован гастроэнтерит, и он был доставлен в больницу для проведения обследования и получения необходимого лечения. Гастроэнтерит — это инфекция кишечника, вызывающая рвоту и диарею.
Следующий матч «Реал» проведет в воскресенье в 20:00 по эстонскому времени против мексиканского клуба «Пачука». Капитан сборной Франции с большой вероятностью пропустит эту игру. Ожидается, что на поле он сможет вернуться в заключительном матче группы против «Ред Булл Зальцбург», который состоится 26 июня.
Минувшим летом перешедший из «Пари Сен-Жермен» в мадридский «Реал» Мбаппе в этом сезоне принял участие в 56 матчах и забил 43 гола.