В Эстонию поставляется рекордное количество газа, возникли подозрения в крупном мошенничестве

С начала года в Эстонию поставляется рекордное количество бутана. Некоторые эксперты уверены, что это подсанкционный российский газ, потому что такое количество бутана просто некуда применить, пишут «Деловые ведомости».
Речь идет о колоссальных объемах: если в январе прошлого года в Эстонию привезли около 11 тонн бутана, то в апреле этого года уже 895 тонн. И это еще не все: только в апреле в Эстонию было ввезено больше бутана, чем за весь предыдущий год.
Пообщавшиеся с Äripäev участники рынка подозревают, что здесь может вестись грязная игра.
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