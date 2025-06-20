В Эстонию поставляется рекордное количество газа, возникли подозрения в крупном мошенничестве

Речь идет о колоссальных объемах: если в январе прошлого года в Эстонию привезли около 11 тонн бутана, то в апреле этого года уже 895 тонн. И это еще не все: только в апреле в Эстонию было ввезено больше бутана, чем за весь предыдущий год.