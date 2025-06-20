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В Эстонию поставляется рекордное количество газа, возникли подозрения в крупном мошенничестве

Редактор: rus.postimees.ee
Зажигалка

С начала года в Эстонию поставляется рекордное количество бутана. Некоторые эксперты уверены, что это подсанкционный российский газ, потому что такое количество бутана просто некуда применить, пишут «Деловые ведомости».

Речь идет о колоссальных объемах: если в январе прошлого года в Эстонию привезли около 11 тонн бутана, то в апреле этого года уже 895 тонн. И это еще не все: только в апреле в Эстонию было ввезено больше бутана, чем за весь предыдущий год.

Пообщавшиеся с Äripäev участники рынка подозревают, что здесь может вестись грязная игра.

Читайте подробнее на dv.ee.

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