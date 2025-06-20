РАЙНЕР САКС Путинские дроны не справляются? Отправьте 25 тысяч северокорейцев на помощь России

На южном направлении Россия пока не смогла сосредоточить достаточно сил для наступления, а несколько недель назад украинская разведка сообщала, что часть российских подразделений была переброшена с юга в районы Курска и Сум для поддержки атак там. В нынешних условиях российское руководство вряд ли готово понести потери, которые неизбежно повлекла бы за собой попытка форсировать Днепр.

Напомним, что еще в феврале и марте многие украинские военные, находящиеся на южном фронте, предполагали, что Россия может готовиться к масштабному наступлению на этом направлении. Поэтому российская информационная операция не возникла на пустом месте, но остается частью более широкой стратегии введения противника в заблуждение.

Иран оправился от шока

В ходе последнего ракетного обстрела района Тель-Авива Ирану удалось нанести удар по больничному комплексу «Сорока». Остальные цели также находились в жилых кварталах. Это, безусловно, повлечет за собой серьезный ответ со стороны Израиля. Однако, как и в случае с российскими атаками на Украину, широкое освещение последствий ударов по гражданской инфраструктуре в СМИ создает для Ирана в информационном пространстве видимость «симметричности» или даже морального паритета. С военной точки зрения такие атаки не снижают способность Израиля продолжать наступательные действия.