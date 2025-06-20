РАЙНЕР САКС Путинские дроны не справляются? Отправьте 25 тысяч северокорейцев на помощь России

В связи с израильскими ударами по Ирану эксперты считают, что, по крайней мере частично, производство беспилотников Shahed в России зависит от поставок из Ирана. Военно-воздушные силы Израиля неоднократно наносили удары по объектам, связанным с производством Shahed, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Прошлой ночью в Иране произошла одна из крупнейших атак подобного рода. Посмотрим, окажет ли это какое-либо влияние на действия российского военного командования.
Ранее сообщалось о соглашении между Россией и Северной Кореей по созданию новых производственных мощностей для иранских беспилотников Shahed на территории КНДР. В связи с визитом бывшего министра обороны России Сергея Шойгу в Северную Корею, вчера через российские источники была распространена информация о планах привлечь 25 тысяч рабочих в Татарстан (в Елабугу) для участия в производстве этих дронов.
Однако маловероятно, что Россия действительно сможет задействовать такое количество иностранных рабочих в производственном процессе. Скорее всего, это часть информационной кампании, направленной на усиление впечатления от российских воздушных атак и убеждение общественности и СМИ в способности России вести затяжную войну. Впрочем, нельзя полностью исключать возможность прибытия в Россию небольших групп северокорейских рабочих.
Украина и Россия достигли соглашения
Вчера между Украиной и Россией состоялся новый обмен военнопленными в соответствии с последними договоренностями, достигнутыми в Стамбуле. Как и ранее, количество вернувшихся домой военнослужащих не разглашается. По сообщению штаба, координирующего обмены пленных в Украине, на этот раз большинство освобожденных - это защитники Мариуполя, которые находились в плену более трех лет. Также отмечается, что многие из них были тяжело больны.
Заместитель главы украинской военной разведки сообщил, что обмен телами погибших военнослужащих отныне будет проходить в так называемом новом формате, который не основан на стамбульских договоренностях. Иными словами, представители Украины и России смогли достичь некоего соглашения по этому вопросу без участия посредников.
Украина укрепила ощущение страха в российском обществе
В Оренбурге, расположенном на реке Урал недалеко от границы с Казахстаном, были совершены атаки дронов на военные объекты. Город находится на расстоянии около 1000 километров от границы с Украиной. В местных социальных сетях стремительно распространилась информация о том, будто украинские спецподразделения проникли через Казахстан и начали наносить удары беспилотниками. Однако современные украинские дроны способны самостоятельно достигать таких удаленных районов, и нет никакой необходимости направлять туда диверсионные группы. Это наглядный пример того, как украинские удары создают благоприятную почву для возникновения и распространения дезинформации внутри России.
В Ираке некоторые пользователи социальных сетей утверждали, что наблюдали два израильских вертолета, якобы направлявшихся в западные районы Ирана. Быстро распространились слухи о переброске израильского спецназа с целью атаки на ядерные объекты и ликвидации высшего духовного руководства. Однако Иран - это не Ватикан: это обширная территория, которую небольшая группа спецназовцев не может пересечь пешком за несколько дней. Этот случай также является ярким примером возможностей и рисков, связанных с информационными войнами в современном мире.
Украинское партизанское движение «Атеш» сообщило, что российское командование активно перебрасывает инженерную технику и понтонные конструкции. Этому сопутствует информационная кампания, в рамках которой российская армия утверждает, будто планируется форсирование Днепра в районе Херсона. По оценке «Атеша», это дезинформация, направленная на отвлечение внимания украинского военного руководства - и с этой оценкой трудно не согласиться.
На южном направлении Россия пока не смогла сосредоточить достаточно сил для наступления, а несколько недель назад украинская разведка сообщала, что часть российских подразделений была переброшена с юга в районы Курска и Сум для поддержки атак там. В нынешних условиях российское руководство вряд ли готово понести потери, которые неизбежно повлекла бы за собой попытка форсировать Днепр.
Напомним, что еще в феврале и марте многие украинские военные, находящиеся на южном фронте, предполагали, что Россия может готовиться к масштабному наступлению на этом направлении. Поэтому российская информационная операция не возникла на пустом месте, но остается частью более широкой стратегии введения противника в заблуждение.
Иран оправился от шока
В ходе последнего ракетного обстрела района Тель-Авива Ирану удалось нанести удар по больничному комплексу «Сорока». Остальные цели также находились в жилых кварталах. Это, безусловно, повлечет за собой серьезный ответ со стороны Израиля. Однако, как и в случае с российскими атаками на Украину, широкое освещение последствий ударов по гражданской инфраструктуре в СМИ создает для Ирана в информационном пространстве видимость «симметричности» или даже морального паритета. С военной точки зрения такие атаки не снижают способность Израиля продолжать наступательные действия.
Вчера агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник сообщило, что специальный представитель президента США Стивен Виткофф в последние дни провел несколько телефонных разговоров с министром иностранных дел Ирана. Суть переданной Reuters информации можно свести к следующему: Иран пытается с помощью расплывчатых обещаний по ядерной программе добиться от США немедленного прекращения израильских ударов по своей территории.
Посыл Тегерана пока остается прежним - без прекращения атак со стороны Израиля Иран к переговорам не вернется. Американские предложения свернуть ядерную программу и продолжить ее развитие в рамках международного консорциума, по-видимому, не вызывают у Ирана доверия.
Некоторые признаки также свидетельствуют о том, что иранский режим постепенно оправляется от первоначального шока, однако до полного восстановления контроля над ситуацией еще далеко. Решительность президента США в публичных заявлениях заметно ослабла. Складывается впечатление, что он транслирует в медиапространство свои сиюминутные эмоциональные реакции, что порождает в СМИ волну спекуляций относительно его намерений и стратегии. Если за этими заявлениями последуют и решительные действия, такой информационный фон может даже сыграть на руку США.
Президенты России и КНР провели телефонный разговор, однако, помимо дежурных фраз с осуждением действий Израиля, ничего содержательного озвучено не было. В целом создается впечатление, что на данном этапе стороны не намерены предпринимать какие-либо совместные или масштабные шаги.
Об авиаударах
Прошлой ночью российская армия атаковала город Одесса с помощью иранских беспилотников. В результате удара возник пожар в одном из жилых домов, под завалами продолжаются поиски людей. Также продолжались удары дронами по населенным пунктам вблизи линии фронта. В течение ночи дважды подверглись ударам города Харьков и Сумы, где зафиксированы разрушения.
Ситуация на фронтах
Активность российской армии на фронтах вчера осталась на том же уровне, что и в предыдущие недели.
- На Курском, Сумском и Белгородском направлениях наблюдается небольшое снижение активности российских подразделений, при этом число украинских контратак возросло. Отмечаются незначительные перемещения сторон, но существенных изменений в расположении войск не зафиксировано.
- На Харьковском направлении активность российских войск сохранялась выше обычного, однако ощутимых результатов это не принесло.
- На Купянском участке активность российских подразделений остается сравнительно низкой. На Лиманском направлении российские атаки заметно усилились, однако достоверной информации об их продвижении пока нет. На Сиверском направлении действия российских войск не отличаются высокой интенсивностью, однако украинские защитники испытывают сложности с удержанием позиций в одной из точек.
- Бои повышенной интенсивности продолжались в районах Часова Яра и Торецка, но линия фронта в целом остается без значительных и устойчивых изменений.
- В районе Покровского и юго-западнее Донецка продолжаются крайне интенсивные наступательные действия российской армии, но без существенного продвижения.
- На южном фронте активность российских подразделений остается очень низкой.