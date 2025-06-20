Узнайте, чем полезно запивать жирное угощение в Иванову ночь

Лучший и самый естественный способ пополнить запасы минеральных веществ в организме в канун Иванова дня, на вечеринке с грилем или просто жарким летним днем - пить воду. Tallinna Vesi напоминает, что местная водопроводная вода содержит кальций и магний, которые помогают при усталости и поддерживают нормальную работу организма.
Свежая вода из-под крана - лучший напиток для утоления жажды и самый полезный выбор напитка к жирной калорийной пище. Воды нужно пить больше других напитков, в том числе чая, кофе, соков и лимонадов.
Потребление воды не просто хорошо сказывается на самочувствии - вода жизненно важна для человека. Несмотря на то, что среди ученых нет единой точки зрения относительно суточной нормы потребления воды, широко распространено мнение, что для здоровья и хорошего самочувствия человек должен пить шесть - восемь стаканов, то есть полтора - два литра воды в день.
Благодаря плитняковой почве вода в Эстонии богата кальцием и магнием, а эти минеральные вещества жизненно важны для организма. Результаты лабораторных исследований таллиннской водопроводной воды показывают, что при потреблении двух литров воды ежедневно организм получает 13 процентов дневной нормы кальция, пять процентов - магния и один - натрия.
Кроме того, с питьевой водой мы получаем необходимые организму калий, марганец, цинк и медь, правда, уже в значительно меньших количествах. Для того чтобы полностью покрыть потребность человеческого организма в минералах, одной только питьевой воды недостаточно. Для усвоения минеральных веществ крайне важно также здоровое сбалансированное питание.
Водопроводная вода должна быть неотъемлемым элементом каждого праздничного стола, ведь праздник - не повод лишать свой организм полезных минералов. Например, можно поставить на стол эффектный графин с полезным напитком, дополнив воду из-под крана сезонными ягодами, фруктами, овощами и травами - каждый волен придать воде вкус и внешний вид по своему усмотрению.
Если планируете что-то добавить к воде, самое главное - готовить напиток непосредственно перед подачей. Вкусная и полезная вода - свежая вода. Не стоит употреблять воду со вкусовыми добавками, которая стояла несколько дней, даже если графин с ней вы храните в холодильнике.
Также не следует надолго забывать воду в бутылке, в особенности на солнце или в жарком автомобиле. В Таллинне особенно просто наполнить бутылку питьевой водой, поскольку общественные краны установлены по всему городу и бесплатны для использования.
Крайне важно для здоровья пить достаточно воды, поскольку вода:
- жизненно важна для развития и воспроизводства клеток;
- посредством потоотделения регулирует температуру тела;
- осуществляет транспорт кислорода по всему организму;
- помогает организму выводить продукты обмена веществ;
- благоприятно сказывается на мышцах и пищеварении;
- помогает бороться с усталостью и улучшает самочувствие;
- обеспечивает ровный цвет кожи, делает кожу гладкой, а волосы – здоровыми;
- помогает предотвратить преждевременное старение;
- помогает поддерживать в норме кислотно-щелочной баланс организма, предотвращает раздражения и чувствительность кожи;
- помогает поддерживать уровень влаги в клетках;
- доставлять в систему кровообращения необходимые углеводы и белки;
- способствует образованию слюны, которая является важным элементом пищеварительного процесса.