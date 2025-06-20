Узнайте, чем полезно запивать жирное угощение в Иванову ночь

Свежая вода из-под крана - лучший напиток для утоления жажды и самый полезный выбор напитка к жирной калорийной пище. Воды нужно пить больше других напитков, в том числе чая, кофе, соков и лимонадов.

Потребление воды не просто хорошо сказывается на самочувствии - вода жизненно важна для человека. Несмотря на то, что среди ученых нет единой точки зрения относительно суточной нормы потребления воды, широко распространено мнение, что для здоровья и хорошего самочувствия человек должен пить шесть - восемь стаканов, то есть полтора - два литра воды в день.

Благодаря плитняковой почве вода в Эстонии богата кальцием и магнием, а эти минеральные вещества жизненно важны для организма. Результаты лабораторных исследований таллиннской водопроводной воды показывают, что при потреблении двух литров воды ежедневно организм получает 13 процентов дневной нормы кальция, пять процентов - магния и один - натрия.

Кроме того, с питьевой водой мы получаем необходимые организму калий, марганец, цинк и медь, правда, уже в значительно меньших количествах. Для того чтобы полностью покрыть потребность человеческого организма в минералах, одной только питьевой воды недостаточно. Для усвоения минеральных веществ крайне важно также здоровое сбалансированное питание.