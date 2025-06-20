Skip to footer
Пт, 20.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Вандализм на кладбище: оказавшуюся на месте нетрезвую реформистку исключили из волостного собрания (1)

Фото статьи

Кайри Кярнер, которую в четверг утром нашли в нетрезвом виде на кладбище Тарвасту, больше не является членом Вильяндиского волостного собрания.  Из-за произошедшего избирательная комиссия провела проверку ее места жительства и установила, что она уже полтора года не является жительницей волости Вильянди.

После общения с другими членами волостного собрания у избирательной комиссии возникли сомнения в том, проживает ли Кайри Кярнер, ранее считавшаяся жительницей района Мустла, на территории волости Вильянди. Проверка регистра показала, что полтора года назад она официально зарегистрировалась в Таллинне. Поскольку члены местного волостного собрания обязаны быть жителями того же самоуправления, в четверг избирательная комиссия исключила Кярнер из состава волостного собрания. Ее место займет Мерике Кальд.

Как пояснила секретарь волости Реэт Праманн, каждый член собрания обязан сообщать о смене места жительства. Комиссия также регулярно проводит соответствующую проверку, однако Кярнер ранее не попадала в поле зрения, поскольку на момент анализа регистрационных данных она не числилась действующим членом волостного собрания.

Комментарии (1)

Ключевые слова

Наверх