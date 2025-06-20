После общения с другими членами волостного собрания у избирательной комиссии возникли сомнения в том, проживает ли Кайри Кярнер, ранее считавшаяся жительницей района Мустла, на территории волости Вильянди. Проверка регистра показала, что полтора года назад она официально зарегистрировалась в Таллинне. Поскольку члены местного волостного собрания обязаны быть жителями того же самоуправления, в четверг избирательная комиссия исключила Кярнер из состава волостного собрания. Ее место займет Мерике Кальд.