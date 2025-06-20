Европейский союз ограничивает участие Китая в государственных закупках медицинского оборудования

Этот шаг стал ответом на ограничения, введенные Пекином в отношении доступа компаний Евросоюза на китайский рынок. Ограничение участия в государственных закупках медицинского оборудования усиливает торговое напряжение между ЕС и Китаем и касается широкого спектра товаров — от хирургических масок до рентгеновских аппаратов — на рынке, объем которого, по оценкам ЕС, достигает 150 миллиардов евро.