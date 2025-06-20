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Европейский союз ограничивает участие Китая в государственных закупках медицинского оборудования

Перевод: Дмитрий Рая
Иллюстративный снимок.

Сегодня Европейский союз решил запретить китайским компаниям участвовать в государственных закупках медицинского оборудования стоимостью более пяти миллионов евро.

Этот шаг стал ответом на ограничения, введенные Пекином в отношении доступа компаний Евросоюза на китайский рынок. Ограничение участия в государственных закупках медицинского оборудования усиливает торговое напряжение между ЕС и Китаем и касается широкого спектра товаров — от хирургических масок до рентгеновских аппаратов — на рынке, объем которого, по оценкам ЕС, достигает 150 миллиардов евро.

«Наша цель этими мерами — обеспечить равные условия для компаний Евросоюза», — заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.

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