Шведский стартап хочет купить бизнес Bolt по аренде самокатов. Виллиг: мечтать не вредно

«Bolt - хорошая компания, но они в первую очередь занимаются сервисом совместных поездок», - сказал Йельм на мероприятии в Брюсселе.

Основатель и CEO Bolt Маркус Виллиг подтвердил Äripäev, что Bolt не планирует продавать какое-либо из бизнес-направлений: «Ну, мечтать компании, конечно, могут, но ничего серьезного за этим не стоит».

Он пояснил, что сектор электровелосипедов и электросамокатов небольшой, все участники рынка в курсе деятельности друг друга, и в настоящий момент обсуждения о покупке или продаже не ведутся.