Шведский стартап хочет купить бизнес Bolt по аренде самокатов. Виллиг: мечтать не вредно

Глава шведского стартапа Voi Technologies по аренде электросамокатов Фредрик Йельм сообщил, что компания хотела бы выкупить кого-то из конкурентов, например, бизнес Bolt по прокату самокатов. Voi Technologies, в частности, заинтересован бизнесом Bolt по аренде электровелосипедов и электросамокатов, передают «Деловые ведомости» со ссылкой на Dagens Industri Digital.
«Bolt - хорошая компания, но они в первую очередь занимаются сервисом совместных поездок», - сказал Йельм на мероприятии в Брюсселе.
Основатель и CEO Bolt Маркус Виллиг подтвердил Äripäev, что Bolt не планирует продавать какое-либо из бизнес-направлений: «Ну, мечтать компании, конечно, могут, но ничего серьезного за этим не стоит».
Он пояснил, что сектор электровелосипедов и электросамокатов небольшой, все участники рынка в курсе деятельности друг друга, и в настоящий момент обсуждения о покупке или продаже не ведутся.
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