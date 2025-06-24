«Активного конфликта у нас нет, но проблем хватает»: эстонский дипломат о китайской экспансии и безопасности

Сегодня Rus.Postimees опубликовал анализ отношений эстонских чиновников и бизнеса с Китаем, а также рисков такого общения. На эту тему мы поговорили директором Департамента торговой политики и международных экономических организаций МИД Эстонии Юри Сейленталем: надо ли опасаться прихода китайского капитала, технологий и товаров, и что должно предпринять государство, чтобы избежать критической зависимости от коммунистической власти.
Юри Сейленталь - один из самых информированных в нашей стране людей в сфере сотрудничества с Китаем и возможных угроз или сложностей таких отношений.