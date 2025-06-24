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«Активного конфликта у нас нет, но проблем хватает»: эстонский дипломат о китайской экспансии и безопасности

21.07.2021. Логистический склад Департамента спасения в Козе. Юри Сейленталь. С логистического склада Департамента спасения в Козе отправляется в Литву грузовик с оборудованием для палаточного лагеря — это помощь Эстонии в ответ на запрос Литвы о международной поддержке в связи с миграционным давлением со стороны Белоруссии.

Сегодня Rus.Postimees опубликовал анализ отношений эстонских чиновников и бизнеса с Китаем, а также рисков такого общения. На эту тему мы поговорили директором Департамента торговой политики и международных экономических организаций МИД Эстонии Юри Сейленталем: надо ли опасаться прихода китайского капитала, технологий и товаров, и что должно предпринять государство, чтобы избежать критической зависимости от коммунистической власти.

Юри Сейленталь - один из самых информированных в нашей стране людей в сфере сотрудничества с Китаем и возможных угроз или сложностей таких отношений.

- Юри, думаю, вы согласитесь, что отношения Европы с Китаем довольно трудно описать четкими формулировками. С одной стороны, Служба внешней разведки и КаПо предупреждают, что Китай стремится создавать зависимость от своих ресурсов и это опасно. С другой стороны, в отношении китайских предприятий не вводили ограничений или санкций. Как относиться к сотрудничеству с Китаем - оно нам на пользу или нет?

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