«Активного конфликта у нас нет, но проблем хватает»: эстонский дипломат о китайской экспансии и безопасности

- Юри, думаю, вы согласитесь, что отношения Европы с Китаем довольно трудно описать четкими формулировками. С одной стороны, Служба внешней разведки и КаПо предупреждают, что Китай стремится создавать зависимость от своих ресурсов и это опасно. С другой стороны, в отношении китайских предприятий не вводили ограничений или санкций. Как относиться к сотрудничеству с Китаем - оно нам на пользу или нет?