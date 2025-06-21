Интервью «Мечтаю о том, чтобы люди поддерживали друг друга»: удивительный эстонский музыкант рассказала о новом альбоме и подарила песню

Она создает удивительно светлую музыку и живет в Пайде. Она отказалась от концертов и от интервью, но Rus.Postimees нашел ключ к откровениям уникального эстонского музыканта Тийу Кийк. В большом интервью «настоящая лесная фея», как ее называют друзья, рассказала о своем новом альбоме, который будет опубликован в июле, о том, что ее вдохновляет и о чем она мечтает.
Вместе с текстом мы презентуем новый трек Тийу Кийк - «Ole mu südames» («Будь в моем сердце»), который и дал название всему новому альбому.
- Тийу, я в Эстонии не так давно. До большой войны я знал очень мало об эстонских музыкантах. Но ваш совместный альбом с проектом ELEVEN был и остается для меня одним из любимых музыкальных произведений на эстонском языке. И это несмотря на то, что я сначала совсем не понимал слов. Когда же я стал понимать слова, полюбил его еще больше. Этот альбом вам самой дорог? Расскажите, как он появился?
- Алексей Мостиев, который стоит за проектом ELEVEN , искал в Эстонии нового человека для сотрудничества. Меня ему посоветовала фриланс-художница Тийу Ребане. Алексею понравились моя музыка и голос, он прислал мне для знакомства свою версию моей песни «Mis isad ütlevad» (слова - Юхан Лиив) и спросил, хочу ли я сотрудничать. Мне очень понравилась эта версия, а я как раз мечтала о сотрудничестве с кем-то.
Конечно, наш альбом «Mängu ilu» до сих пор для меня важен, и мы оба не исключаем, что в будущем сделаем что-то вместе. Но тогда это будет уже немного другая музыка.
- Что вдохновило вас на создание нового альбома «Ole mu südames»? Мне только кажется, или он действительно полностью создан вами, и, возможно, правильнее было бы назвать его инструментальным?
- Меня больше всего вдохновляют отношения между людьми, музыка, которая мне нравится, и, честно говоря, грусть. Этот альбом, как и мои предыдущие записи, действительно полностью создан мной. Но новый альбом я бы инструментальным не назвала, потому что в нескольких треках все же есть вокал, правда - в большинстве песен нет конкретных слов. Единственная настоящая песня со словами - «Ole mu ♡» (слова - Марге Пярниц), но и в «Taia-taia» слышны понятные слова. В других музыкальных треках, где есть вокал, песни звучат на выдуманном языке.
Премьера песни Tiiu Kiik - Ole mu ♡ (2025)
Kas ma tohin sind paluda
Ole mu laulu sees viis
Helita rõhuta rütmita
Ole mu sidesõnad
Kui ja võibolla ja siis
Ole mu käte soojus
Ole mu keelel magus ja mõru
Ole mu süda...
Музыка - Tiiu Kiik
Слова - Marge Pärnits
Фотографии - Tiiu Kiik, Алексей Мостиев
Монтаж - Claire Peinar (Postimees)
- Можно ли считать этот альбом вашим личным дневником? Если не секрет, на какой «бумаге» он написан, то есть на каких инструментах? И как долго вы работали над этим альбомом?
- Я бы не называла свое творчество личным дневником. Скорее это путешествие в другое измерение, даже своего рода терапия. В основном я использую звуки, доступные в GarageBand (программа для создания музыки от Apple - прим.ред.). Кроме того, здесь я играю на фортепиано, гитаре и язычковом барабане.
- Я слушал ваш новый альбом, не глядя на названия треков. В какой-то момент перед глазами начали мелькать образы из фильмов Хаяо Миядзаки. Потом показалось, будто я смотрю на море с высоты верхушек лесных сосен. Потом я посмотрел на названия двух последних композиций и улыбнулся - «Rannarännutiks» и «Vastamata kõne»! Можете объяснить, как это работает?
- Изначально у моих песен вообще не было названий, был только день создания. Но я поняла, что для слушателя все-таки лучше, когда у песен есть заголовки. Тогда я прослушала эти треки и попыталась почувствовать, о чем они могут рассказывать, какие вызывать образы. Видимо, так оно и есть: мы просто одинаково слышим энергию, скрытую в этих историях (улыбается). Когда я создаю музыку, я никогда не думаю о чем-то конкретном. Я просто позволяю звукам звучать, а мелодиям двигаться туда, куда зовут чувства.
- Слушая альбом дальше, подсознание выдало ассоциации с группой Dead Can Dance и певицей Милен Фармер. Вы тоже слушали их в подростковом возрасте?
- Да, Dead Can Dance - одна из моих любимых групп! В их музыке скрыты глубокие первобытные силы, а также своеобразная меланхолия восприятия мира. Милен Фармер мне тоже очень симпатична. Я слушала эту музыку в подростковом возрасте и иногда слушаю до сих пор. Но теперь я для себя открыла Вангелиса (греческий музыкант Эвангелос Одиссеас Папатанасиу (1943-2022), один из первых авторов и исполнителей электронной музыки - прим.ред.). Я знала его музыку раньше, но тогда не понимала всей ее глубины.
- Я видел в вашем Facebook кадр из третьего сезона «Твин Пикса». Для меня это верный признак, что с человеком есть, о чем поговорить. Я вдруг понял, что последним музыкальным произведением Дэвида Линча (художник, кинорежиссер, музыкант покинул этот мир 16 января 2025 года - прим.ред.), которое было опубликовано при его жизни, стал ремикс на Милен Фармер.
- Ой. Я не знала об этом и не слышала этот трек. Но вообще все работы Линча кажутся мне спокойными, в то же время в них буквально бурлит энергия.
- Если не секрет, когда вы поняли музыку Dead Can Dance? Какой это был альбом, или какое событие в вашей жизни помогло это понять? Я влюбился в них сразу, как впервые услышал в 16 лет в 1998 году. Это был альбом Within the Realm of a Dying Sun.
- Музыка Dead Can Dance и меня пленила своей глубиной в 1998 году. Особенно альбом «Toward the Within» (1994), на котором есть песня «American Dreaming». Она особенно тронула мое сердце.
- Верите ли вы, что Лиза Джеррард (один из двух главных участников Dead Can Dance - прим.ред.) когда-нибудь наконец приедет в Эстонию? Концерт Dead Can Dance c ее участием в 2022 году не состоялся... А шоу ее друга композитора Ханса Циммера недавно прошло в Таллинне без Лизы...
- К сожалению, у меня нет ответа на этот вопрос…
Lisa Gerrard на страницах Postimees
В 2022 году певица дала Rus.Postimees интервью. В 2024 году нам о работе с ней рассказали ее постоянные соавторы.
- Правда ли, что ваш отец много лет работал органистом? Можете оценить, насколько вкус папы повлиял на вас?
- Мой отец действительно органист, и еще в детстве я вместе с мамой ходила на его концерты в церковь Нигулисте. Один мой знакомый сказал, что в моей музыке, особенно в массивности звуков моих сочинений, чувствуется влияние органной музыки. Мне остается только согласиться.
- Что папа сказал про ваш новый альбом? А что об этой работе сказали ваши дети?
- Новый альбом отец еще не слушал. Думаю, что музыка, которую я делаю, не совсем в его вкусе (улыбается). Но он все равно слушал мои песни и очень поддерживал все мои начинания. Многими моими песнями были впечатлены и дети. Старшая дочь Тяхеке тоже занимается музыкой, и ее голос довольно похож на мой. В августе этого года у нее будет первый концерт на фестивале Võnge.
- Я знаю, что у вас есть еще одна неизданная запись с вашим соавтором с альбома «Mängu ilu». Он сказал так: «Мы закрылись в кафедральном соборе Пайде и записали целый эмбиент-альбом в духе Dead Can Dance…»
- Это правда. Мы записывали наши новые музыкальные идеи в церкви Пайде. Но из них еще не сложился цельный альбом. Возможно, эти записи просто ждут своего часа (улыбается).
- Что мешает реализовать этот материал, помимо войны, которая механически закрыла путь многим людям в Эстонию?
- Может быть, слишком высокие ожидания с моей стороны. Глубокое желание создать что-то новое, что тронуло бы и задело. Это вызвало у меня определенное напряжение и мешало творческому потоку. Иногда также есть желание снова поработать в одиночку. Раньше я около 8 лет была в группе «Forgotten Sunrise», где было довольно много участников. Но в какой-то момент почувствовала, что хочу сама решать, какую музыку делать и как именно.
- Песня «Seerial» напомнила мне один из моих любимых детских фильмов - «Выше радуги», который снимали в Эстонии в 1980-х. Насколько близка моя ассоциация вашим замыслам?
- Очень приятно слышать, что песня «Seriaal» ассоциируется с кинематографом, потому что мне кажется, что это произведение хорошо подошло бы для начала какого-нибудь сериала. А про фильм «Выше радуги» я почему-то еще ничего не слышала. Теперь мне очень хочется его посмотреть.
- Это добрая сказка из 80-х. Она у меня тесно связана с воспоминаниями о детстве в Пскове. В 1991 году мне было 9 лет. Потом в России эти образы, эти краски и аккуратность этой простоты исчезли... Исчезло то ощущение пространства и времени из 80-х. А в Эстонии это все сохранилось! И это дыхание я чувствую здесь постоянно. И мне это очень нравится! Судя по вашей музыке, вы тоже сентиментальны. Вы можете рассказать, почему вы стали именно такой? Какие воспоминания из детства помогают вам понять себя нынешнюю?
- Интересно узнать, как вы видите и ощущаете Эстонию. Думаю, что и в Эстонии за годы произошло много изменений в обществе и восприятии мира, но, конечно, сохранилась определенная связь с природой и духовным миром. Почему я такая, какая я есть - это интересный вопрос. Тут много факторов, на которые сложно ответить конкретно и кратко. Но, безусловно, на меня повлияли вопросы о жизни. Вопросы вроде «Почему я существую?», «Почему существует жизнь?», «Каковы другие люди?», «В чем смысл жизни?». Все это я пыталась понять с детства.
- Слушая дальше ваш новый альбом, я заметил, что ловлю интонации, очень дорогие мне. Те настроения, что можно услышать, например, в совместных записях Susanne Sundfør и Röyksopp. Такая чистота и свежесть, которая ассоциируется с Северной Европой, с зимним солнцем. А следующая композиция «Öölind» подарила ощущение свежего дождя... Есть ли у вас любимое время года? Какая птица вам наиболее симпатична, и почему?
- Эти исполнители тоже одни из моих любимых.
А песня «Öölind» получила такое название потому, что я записывала для нее вокал дома и ночью. Так как стены у нас довольно тонкие, мне пришлось петь как можно тише. Вот я и пела тихо ночью, как ночная птица. А из птиц, наверное, мой любимец - журавль: грациозная красивая птица, которая заботится о партнере и семье и любит тепло, как и я. Сова тоже один из симпатичных мне образов со своими глубокими глазами и спокойным характером.
- Как сказано в великом телесериале Twin Peaks «Совы не то, чем кажутся...» Журавль и сова - это же два разных мира. Изящная грациозность - журавль. Мудрость и волшебство - сова. Все это есть в вашей музыке! Вы в незнакомых людях это часто замечаете? Или это то, что невозможно увидеть сразу?
- Как говорится (улыбается), «зверинец Господа разнообразен» («Issanda loomaaed on kirju» - эстонская поговорка - прим.ред.), поэтому, конечно, такие качества, как грация и магия, есть и в человеке. Очень сильно человека формирует окружение, в котором он находится. Конечно, и происхождение тоже.
- За несколько лет жизни в Таллинне я ни разу не видел концертных афиш с вашим именем. Можно ли когда-нибудь услышать новый альбом в живом исполнении?
- Действительно, я отказалась от концертов. Просто боюсь выступать и чувствую, что не очень в этом сильна. Но в начале этого года я сделала небольшой 13-минутный номер на одном поэтическом вечере, куда меня пригласили. Там я исполнила свой маленький фортепианный цикл «Vigadest hoolimata. Heale vaatamata». И это выступление было тепло принято. Новый электронный альбом я бы хотела представить на свой день рождения в июле. Будет ли у меня для этого смелость и ресурсы - пока не знаю.
- Насколько справедлива мысль, что для понимания музыки не обязательно знать языки? Что музыка работает с теми, кто ее умеет слышать, на ином уровне. Например, Лиза Джеррард поет на выдуманных интуитивных языках. И ее знает весь мир.
- Я согласна, что музыка сама по себе рассказывает истории, создает образы и трогает душу. Музыка - универсальный язык, понятный и людям, и животным, и растениям. Слова могут поддерживать эту историю в музыке, но в некотором смысле могут и испортить ее. Я всегда сначала слушаю музыку, а только потом слова. И бывало, что некоторые очень красивые в музыкальном плане песни теряли свою глубину и блеск после того, как я обращала внимание на слова.
- Что вы думаете о том, что музыка, рожденная из внутренней потребности, а не по заказу, способна делать людей ближе друг к другу?
- Музыка действительно способна сближать. Но не только людей с другими людьми. Музыка сближает людей и с животными. То, как лисы, коровы, собаки и птицы, умеют слушать человеческую музыку и участвуют в ней, является тому наглядным доказательством.
Общий вкус к музыке, чувство жизни и совместная деятельность ради общего дела, безусловно, сближают людей. И мне кажется, не всегда решающим является то, рождается ли музыка из внутренней потребности или на заказ. Если музыка душевная, рожденная из внутренней потребности или на заказ, то такая музыка также способна «уносить», доходить до чувств слушателей.
- Что вы делаете, когда чувствуете страх, что современное зло благодаря современным технологиям способно проникать во все?
- Все, что я могу сделать, это улучшать себя и верить в доброту. Как говорится, в этом дуальном мире не бывает одного без другого. Есть ночь и есть день. Есть добро и есть зло. Зло - это ничто иное, как наш эгоизм, желание получить все только для себя, «тянуть одеяло» только на себя. Страдания будут длиться до тех пор, пока мы не осознаем себя, не изменимся внутренне и не научимся быть более любящими. Наш эгоизм - единственный источник проблем, которые мы сегодня переживаем.
- Отказ от того, что большинство горожан сегодня считает ценностью, это путь к самосохранению?
- Дружеские отношения друг с другом и природой означают, что мы должны глубоко понять, что мы все живем на одной планете, мы все взаимозависимы. Мы все - глобальная, целостная система, похожая на природу. Но сейчас мы разрушаем природу своими мыслями, и единственное, что помогает - это внутреннее изменение отношений между людьми, а не какой-либо «зеленый проект». Природа восстановится, если мы изменим отношения между людьми с равнодушных и враждебных на добрые и благожелательные. Тогда изменится и окружающая нас реальность. Однако чтобы добиться успеха, нам понадобится помощь Высшей Силы, Творца. Если мы не изменим отношения между собой, природа заставит нас понять, что человек должен измениться.
- Без Высшей Силы мы не справимся? Вы не верите, что человечество способно измениться до того, как человек сделает жизнь на планете невозможной для себя? Христианские тексты намекают на довольно печальное вмешательство Творца при «втором пришествии». Честно говоря, это похоже на апокалипсис... С другой стороны, человек еще в прошлом веке создал такое оружие, что апокалипсис можно устроить мгновенно для всей живой природы...
- Если мы все вместе поймем, что, продолжая действовать по-старому, мы тихо движемся к собственной могиле, мы сможем сохранить мир. Уже сегодня видно, что последние события заставляют нас меняться. Но я не знаю, произойдет ли это изменение, когда уже не останется другого выхода, или все же раньше.
- Мне очень нравится в Эстонии то, как здесь сохраняют то, что ее олицетворяет. Традиции, спокойный ритм жизни, природа, уверенность, что государство не влезет в твою жизнь, как это умеют делать в соседней стране... Вы никогда не хотели уехать из Эстонии жить где-то еще?
- Поскольку я очень люблю тепло, особенно лето, зимние месяцы здесь, в Эстонии, для меня утомительно длинные, но у меня никогда не было серьезного желания уехать отсюда. Природа и культура здесь - это то, в чем я выросла, и это то, что мне нравится. Я не хочу вообще говорить о политике и об охране природы. Жизнь и природа сами по себе покажут, находимся ли мы все еще на пути, который нас объединяет, или уже на том пути, который лишь разъединяет.
- К слову о природе. Однажды я говорил с климатологом из Тарту. Она сказала, что к 2050 году климат Эстонии станет похож на климат южной Литвы. Уже сейчас здесь можно увидеть насекомых с юга или, например, золотого шакала, который тоже пришел с юга. Я к тому, что скоро станет теплее! Из Эстонии уезжать не нужно. Просто надо подождать. В какой год будущего вы бы сейчас хотели заглянуть и почему?
- Это действительно может быть так. Ничто не остается точно таким же. Я слышала, что когда-то на территории Эстонии жили львы. Меня часто спрашивают, в какое время я хотела бы попасть, если бы могла. Желание увидеть жизнь именно в 2050 году всегда казалось заманчивым. Я верю, что в будущем жизнь будет наполнена любовью намного больше, чем сегодня. Но до этого нам, вероятно, предстоит пройти хоть и короткий, но не очень красивый период.
- Новый альбом будет доступен только в интернете, или есть те, кто готов вложиться в тираж виниловой пластинки? В Тарту ведь работает отличная современная фабрика!
- Этот альбом, скорее всего, останется интернет-изданием, но, если появятся желающие, можно подумать и о CD. О виниле пока не смею и мечтать. У меня в сердце живет желание в будущем выпустить еще один альбом, но уже совсем в другом ключе и с четкой концепцией. Можно сказать, с посланием. Вот если он удастся, тогда и можно будет подумать о виниловой пластинке.
- Вы не думали собирать средства на винил через краудфандинг? Лично мне очень бы хотелось услышать ваши органные эксперименты с Алексеем именно на виниле.
- К новому альбому я отношусь довольно скромно и не планировала его рекламировать, а просто тихо сделать публично доступным. Что будет с нашим органными экспериментами с Алексеем - покажет время.
- О чем вы мечтали в детстве? О чем мечтаете сейчас?
- В детстве я мечтала заниматься, прежде всего, музыкой - быть композитором и исполнителем так, чтобы не заниматься ничем другим. Как обычно и мечтают творческие люди (улыбается). Сейчас же я мечтаю о жизни у леса и о том, чтобы все люди в мире двигались в направлении взаимной поддержки.
Биография:
Родилась в Пайде в 1980 году. Отец - органист, учитель, настройщик органов и пианино. Мать - руководитель хора, преподаватель музыки, автор песен.
Участвовала в группах Forgotten Sunrise (1997–2005) и Solwaig (2002–2003), сотрудничал с артистами ELEVEN из России (2015–2018) и 101 из Германии (2016).
Училась игре на фортепиано, скрипке, органе, музыкальной теории, звуковому дизайну, настройке пианино.
Избранная дискография:
2010 - альбомы «Lend ja tants» и «Muinasjutuline teekond» (CD)
2012 - альбом «Oled ilus» (CD)
2013 - альбом «Muusikaloo oma maailm»
2014 - мини-альбом «Ajatu»
2019 - альбом «Metsaunistus» (CD)
2021 - мини-альбом «Vigadest hoolimata. Heale vaatamata»