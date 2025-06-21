Интервью «Мечтаю о том, чтобы люди поддерживали друг друга»: удивительный эстонский музыкант рассказала о новом альбоме и подарила песню

- Новый альбом будет доступен только в интернете, или есть те, кто готов вложиться в тираж виниловой пластинки? В Тарту ведь работает отличная современная фабрика!

- Этот альбом, скорее всего, останется интернет-изданием, но, если появятся желающие, можно подумать и о CD. О виниле пока не смею и мечтать. У меня в сердце живет желание в будущем выпустить еще один альбом, но уже совсем в другом ключе и с четкой концепцией. Можно сказать, с посланием. Вот если он удастся, тогда и можно будет подумать о виниловой пластинке.

- Вы не думали собирать средства на винил через краудфандинг? Лично мне очень бы хотелось услышать ваши органные эксперименты с Алексеем именно на виниле.

- К новому альбому я отношусь довольно скромно и не планировала его рекламировать, а просто тихо сделать публично доступным. Что будет с нашим органными экспериментами с Алексеем - покажет время.

Тийу Кийк и Алексей Мостиев (ELEVEN). Архивное фото. Фото: isiklik arhiiv Alexei Mostiev

- О чем вы мечтали в детстве? О чем мечтаете сейчас?