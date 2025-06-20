Разгневанный мэр связался с Omniva: почему городскую власть не проинформировали о плане переноса почтового отделения?

Omniva планирует объединить уездные почтовые отделения со своими логистическими центрами, и в связи с этим будет закрыто почтовое отделение в Вильянди, которое до сих пор находилось в центре города - в торговом центре Uku. После изменений почтовые услуги будут предоставляться в распределительном центре, расположенном на дальней окраине микрорайона Мяннимяэ.