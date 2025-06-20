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Разгневанный мэр связался с Omniva: почему городскую власть не проинформировали о плане переноса почтового отделения?

Для почтового отделения это лето станет последним в центре Uku. Осенью Omniva планирует перевести его на окраину района Мяннимяэ.

Узнав о плане Omniva перенести почтовое отделение на окраину города, мэр Вильянди связался с представителями компании и выразил возмущение тем, что план переезда не был согласован с местными властями.

Omniva планирует объединить уездные почтовые отделения со своими логистическими центрами, и в связи с этим будет закрыто почтовое отделение в Вильянди, которое до сих пор находилось в центре города - в торговом центре Uku. После изменений почтовые услуги будут предоставляться в распределительном центре, расположенном на дальней окраине микрорайона Мяннимяэ.

Мэр Вильянди Йохан-Кристьян Коновалов в интервью изданию Sakala назвал эту идею крайне неудачной.

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