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Владимир Свет: Эстония могла бы приобрести минимальную долю в airBaltic

Владимир Свет.

Эстония могла бы рассмотреть возможность приобретения небольшой доли в латвийской авиакомпании airBaltic, заявил бывший министр инфраструктуры, член Социал-демократической партии Владимир Свет.

По словам Света, даже минимальное участие дало бы Эстонии доступ к важной информации о деятельности авиакомпании и возможность лучше учитывать интересы страны в сфере регионального авиасообщения, передает Rus.ERR со ссылкой на радионовости ERR.

Ранее на этой неделе стало известно, что латвийское правительство намерено предложить Эстонии и Литве присоединиться к капиталу национального авиаперевозчика, продав им по 5-10% акций на сумму около 14 миллионов евро.

В правительстве Эстонии заявили, что будут готовы комментировать тему по существу после поступления официального предложения.

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