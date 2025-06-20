Владимир Свет: Эстония могла бы приобрести минимальную долю в airBaltic

По словам Света, даже минимальное участие дало бы Эстонии доступ к важной информации о деятельности авиакомпании и возможность лучше учитывать интересы страны в сфере регионального авиасообщения, передает Rus.ERR со ссылкой на радионовости ERR.

Ранее на этой неделе стало известно, что латвийское правительство намерено предложить Эстонии и Литве присоединиться к капиталу национального авиаперевозчика, продав им по 5-10% акций на сумму около 14 миллионов евро.