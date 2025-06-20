В Белом доме допустили возможность ядерного удара по Ирану

США могут применить тактическое ядерное оружие для удара по иранскому заводу по обогащению урана в Фордо, сообщил телеканал Fox News. В то же время в Белом доме убеждены и в эффективности противобункерных бомб.
США допускают возможность применения тактического ядерного оружия (ТЯО) для удара по особо укрепленному иранскому заводу по обогащению урана в Фордо, сообщила вечером в четверг, 19 июня, корреспондент телеканала Fox News Джеки Хайнрик со ссылкой на чиновника Белого дома. В то же время, по словам собеседника журналистки, американские военные не сомневаются в эффективности противобункерных бомб, которые могут уничтожить иранский ядерный завод.
Тем самым в администрации Дональда Трампа опровергли публикацию британской газеты The Guardian, в которой говорилось, что военные считают удар тактическим ядерным оружием единственным способом уничтожить объект в Фордо, но глава Белого дома отказывается рассматривать такой вариант.
До этого издание Axios писало, что Трамп сомневается в способности сверхмощной противобункерной бомбы GBU-57 весом 13,6 тонны гарантированно разрушить подземный иранский завод, находящийся на глубине в 90 метров. При этом Агентство по снижению военной угрозы (DTRA), которое входит в Минобороны США, оценивало, что для ликвидации ядерного объекта в Фордо потребуется сначала размягчить почву обычными бомбами, а затем уже сбросить ядерный боеприпас с бомбардировщика.
План военного удара США по Ирану
По данным The Wall Street Journal (WSJ), Трамп одобрил план военного удара по Ирану 17 июня, но пока не отдал приказ о его реализации, ожидая, что Тегеран добровольно откажется от ядерной программы. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что решение, будут ли США наносить удары по Ирану, Трамп примет в течение двух недель.
Перед этим глава Белого дома потребовал от Тегерана безоговорочной капитуляции. По его словам, над воздушным пространством Исламской Республики установлен полный контроль, и Вашингтон знает, где прячется верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Трамп назвал его легкой мишенью, но заверил, что у США пока нет планов убивать его.
В ответ на это Хаменеи заявил, что Иран никогда не сдастся и не будет выполнять требований американского президента. «Любое американское военное нападение приведет к серьезным и непоправимым последствиям. Иран будет решительно сопротивляться как навязанной войне, так и навязанному миру. Иран никогда не склонит голову перед каким бы то ни было давлением», - подчеркнул Хаменеи.