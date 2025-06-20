В Белом доме допустили возможность ядерного удара по Ирану

США допускают возможность применения тактического ядерного оружия (ТЯО) для удара по особо укрепленному иранскому заводу по обогащению урана в Фордо, сообщила вечером в четверг, 19 июня, корреспондент телеканала Fox News Джеки Хайнрик со ссылкой на чиновника Белого дома. В то же время, по словам собеседника журналистки, американские военные не сомневаются в эффективности противобункерных бомб, которые могут уничтожить иранский ядерный завод.

Тем самым в администрации Дональда Трампа опровергли публикацию британской газеты The Guardian, в которой говорилось, что военные считают удар тактическим ядерным оружием единственным способом уничтожить объект в Фордо, но глава Белого дома отказывается рассматривать такой вариант.

До этого издание Axios писало, что Трамп сомневается в способности сверхмощной противобункерной бомбы GBU-57 весом 13,6 тонны гарантированно разрушить подземный иранский завод, находящийся на глубине в 90 метров. При этом Агентство по снижению военной угрозы (DTRA), которое входит в Минобороны США, оценивало, что для ликвидации ядерного объекта в Фордо потребуется сначала размягчить почву обычными бомбами, а затем уже сбросить ядерный боеприпас с бомбардировщика.

План военного удара США по Ирану