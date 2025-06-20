Обошедшееся эстонской Кассе по безработице больше чем в миллион евро сотрудничество с иностранной ИТ-компанией обернулось полным провалом

Разумеется, Марис не стала отменять курс на таких условиях. Вместо этого она указала, что, согласно законам Эстонии и Европейского союза, компания не имеет права взимать стопроцентную плату за отмену, если обещанный курс и услуга по трудоустройству так и не были предоставлены: «После этого они сообщили, что все равно отменяют мой курс, и заблокировали мне доступ ко всем учебным материалам. Я неоднократно писала им, что не соглашалась на отмену и что имею законное право на доступ к этим материалам. В ответ либо не приходило вообще ничего, либо ответы были совершенно пустыми - ощущение было, будто разговариваешь со стеной».

Некролог эстонского филиала компании

Хотя еще в январе из головного офиса компании обещали, что все отменённые занятия будут восполнены и студенты смогут пройти обучение в полном объёме, для многих больше не проводилось никаких курсов. Также было сказано, что «в переходный период телефонная линия закрыта» и связаться с ними можно только по электронной почте.

Еще в январе представители головного офиса компании уверяли, что все отмененные занятия будут проведены, и ученики смогут полностью пройти обучение. Однако для некоторых курсы так и не возобновились. При этом сообщалось, что в переходный период телефонная линия будет закрыта, и связаться с компанией можно будет только по электронной почте.