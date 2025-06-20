Обошедшееся эстонской Кассе по безработице больше чем в миллион евро сотрудничество с иностранной ИТ-компанией обернулось полным провалом

Польская ИТ-компания получила от эстонской Кассы по безработице 1,7 миллиона евро на проведение курсов. Теперь ее филиал в Эстонии закрывается: сотрудникам не выплатили зарплату, а оплаченные студентами занятия так и не были проведены. Кроме того, фирму могут обязать вернуть полученные средства.
Представители эстонской IT-сферы в разговоре с Postimees признались, что мало знают о компании с громким названием Software Development Academy (SDA). Однако это все же не какая-то случайная фирма, размещенная в подвальном помещении.
Представители SDA говорят, что ежегодно обучают более 15 000 человек со всего мира. Компания сотрудничает более чем с 400 успешными фирмами (например, Microsoft, Morgan Stanley).
Кроме родной Польши, SDA активно работает в Румынии, Венгрии, Чехии, Словакии, Албании, Литве, Латвии, Австрии и Нидерландах, а также ведет или вела деятельность в Финляндии и Великобритании. В Швеции SDA ведет стратегическое сотрудничество с Королевским технологическим институтом, где предлагает курсы по разработке программного обеспечения для местных специалистов с академическим образованием.
В Эстонию SDA пришла в 2019 году. С мая того же года академия стала партнером Кассы по безработице и начала проводить обучающие курсы. За шесть лет Касса по безработице профинансировала в общей сложности 1166 курсов на сумму 1,67 миллиона евро, 97 процентов из которых относились к следующим направлениям: разработка и анализ программного обеспечения и приложений, а также пользование компьютером.
«Поскольку обучение было интенсивным и проходило на английском языке, для многих это оказалось довольно трудным и требовало усилий - на курсе нельзя было просто просиживать штаны», - сказал советник по связям с общественностью Кассы по безработице Лаури Кооль.
Хотя пользователи платформы Reddit уже давно пишут, что курсы SDA не лучше, чем бесплатные уроки на YouTube, серьезные проблемы в связи с жалобами на качество образования начали проявляться только в прошлом году.
Уровень обучения не выдерживает критики
Начнем с пары примеров. Весной 2024 года Марис (имя изменено и известно редакции - прим. М.П.) решила пройти курс по программированию на Python. Чтобы оплатить курс стоимостью 2199 евро, она оформила рассрочку в Inbank.
«Проблемы начались еще до начала курса, - вспоминает Марис. - Старт курса несколько раз откладывали, и в итоге я отправила письмо в эстонский офис SDA с вопросом, не мошенничество ли это».
На свое письмо Марис ответа так и не получила, зато ей начал звонить Урмас Каарна, руководитель эстонского филиала SDA. «Он объяснил, что сотрудники переживали и не решались ответить на мое письмо, но заверил меня, что все хорошо. Долго рассказывал, что SDA - надежная и успешная компания, и что уровень их курсов очень высок. По его словам, выпускники с сертификатом SDA легко находят хорошую работу. Он описывал все очень подробно, и сам звонок от руководителя эстонского филиала SDA меня успокоил и убедил, что все действительно в порядке».
В конце концов курс все-таки начался, но, по словам Марис, проблемы только усугубились. Занятия часто отменялись в последний момент или даже без всякого предупреждения. Учебные материалы были низкого качества, казались скопированными из ChatGPT или похожих источников. Часть материалов была на польском языке, и большая часть содержавшейся в них информации уже устарела. Инструкции по установке необходимого программного обеспечения были настолько старыми, что по ним нельзя было установить программы. В некоторых тестах встречались неправильные ответы.
Так продолжалось и всю осень: занятия отменялись, а если и проходили, то их качество оставляло желать лучшего. В декабре из-за начала сезона гриппа объявили ранние рождественские каникулы, которые продлились до начала января. С наступлением нового года сообщения о переносе занятий начали приходить уже каждую пятницу. «В каждом письме уверяли, что курс обязательно состоится, просто немного позже», - рассказывает Марис.
Postimees известны и другие подобные истории.
Не повезло и преподавателям
Не в лучшем положении оказались и учителя, которым SDA задолжала значительные суммы заработной платы.
Например, латвийский инженер-программист Владислав Бужинскис работал преподавателем в SDA с 2021 года. О задолженности по зарплате в размере 2000 евро он сообщил в LinkedIn после того, как не получил ответа от руководства концерна SDA.
Если преподавателям все-таки отвечали, то находили разные оправдания в зависимости от ситуации. Например, ИТ-преподаватель из Пакистана Рауф ур Рахим сказал Postimees, что задержку выплат ему объясняли тем, что перевести деньги в пакистанские банки якобы сложно.
Еще один преподаватель, Халид Садик, описал ситуацию так: «Общение становилось все более запутанным. Не только я, но и другие преподаватели получали противоречивые ответы на вопрос, к кому обращаться по административным или финансовым вопросам. При каждой смене персонала нам приходилось объяснять все заново, напоминать о прошлых обсуждениях и нерешенных проблемах. И это вызывало у преподавателей все большее раздражение».
И ученики, и преподаватели отмечают, что после увольнения основного сотрудника кадрового отдела общение с компанией стало практически невозможным. В какой-то момент руководство эстонским филиалом SDA перешло от Урмаса Каарна к руководителю материнской компании Михалу Мысяку.
«Недавно руководитель эстонского отделения неожиданно покинул свой пост, что привело к хаосу в компании. К сожалению, из-за этой и предыдущих управленческих ошибок сложилась ситуация, в которой нам трудно выполнять свои обязательства», - признал Мысяк в письме Владиславу. Кроме того, Мысяк попросил Владислава не обострять ситуацию, поскольку это никак не поможет в разрешении кризиса. В какой-то момент пост Бужинскиса в LinkedIn был удален - якобы из-за того, что он порочит репутацию компании.
Требования по возврату денег предъявляли, конечно, не только преподаватели, но и учащиеся, заплатившие за курсы, которые в итоге либо вообще не состоялись, либо были проведены лишь частично. При этом даже за курсы, которые вовсе не были проведены, с учащихся взимали полную стоимость в качестве штрафа за отмену.
«В конце февраля или начале марта я отправила им электронное письмо с просьбой вернуть деньги за оставшуюся часть курса, - рассказывает Марис. - Они ответили, что я должна сначала письменно подтвердить отказ от курса, и тогда они рассчитают, сколько денег могут вернуть. Я написала в ответ, что не согласна отменять курс, пока не узнаю, какую сумму вернут. Спустя несколько недель они ответили, что плата за отмену составляет сто процентов стоимости курса, то есть я не получу ничего».
Разумеется, Марис не стала отменять курс на таких условиях. Вместо этого она указала, что, согласно законам Эстонии и Европейского союза, компания не имеет права взимать стопроцентную плату за отмену, если обещанный курс и услуга по трудоустройству так и не были предоставлены: «После этого они сообщили, что все равно отменяют мой курс, и заблокировали мне доступ ко всем учебным материалам. Я неоднократно писала им, что не соглашалась на отмену и что имею законное право на доступ к этим материалам. В ответ либо не приходило вообще ничего, либо ответы были совершенно пустыми - ощущение было, будто разговариваешь со стеной».
Некролог эстонского филиала компании
Хотя еще в январе из головного офиса компании обещали, что все отменённые занятия будут восполнены и студенты смогут пройти обучение в полном объёме, для многих больше не проводилось никаких курсов. Также было сказано, что «в переходный период телефонная линия закрыта» и связаться с ними можно только по электронной почте.
Еще в январе представители головного офиса компании уверяли, что все отмененные занятия будут проведены, и ученики смогут полностью пройти обучение. Однако для некоторых курсы так и не возобновились. При этом сообщалось, что в переходный период телефонная линия будет закрыта, и связаться с компанией можно будет только по электронной почте.
Последнее сообщение для учеников и преподавателей от SDA пришло 20 мая. По сути, это был некролог эстонского филиала компании.
Между тем, появившаяся надежда, что найдется заинтересованный инвестор, который спасет компанию, исчезла - в отношении эстонского филиала начата процедура банкротства.
«Когда суд официально объявит о банкротстве, управление обязательствами компании перейдет к конкурсному управляющему. Именно он будет принимать решения по возможным возвратам средств или финансовым требованиям, - написала компания, подчеркнув, что они по-прежнему имеют право на получение от Кассы по безработице компенсацию за уже выполненную работу. - Ожидается, что банкротный управляющий подаст заявку на получение этих средств. Если поддержка будет предоставлена, управляющий сможет использовать ее для покрытия долгов компании, в том числе для возможных выплат учащимся».
Жертвы SDA настроены скептически. Учителя и ученики обращают внимание на то, что в письме не уточняется, распространяется ли заявление о банкротстве на другие подразделения SDA, в том числе на польскую материнскую компанию. Поэтому есть подозрения, что таким образом компания пытается уйти от ответственности.
Пострадавших удивляет множество парадоксов. Ведь большая часть обучения проходила дистанционно: расходы у компании были минимальными, а доходы - весьма значительными. Поэтому многие не понимают, как компания могла столкнуться с такими серьезными финансовыми трудностями.
TTJA принял решение прекратить разбирательство
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) также не щадит компанию в своей оценке. «К сожалению, речь идет о продавце, который нарушает права потребителей, в том числе игнорирует решения комиссии по потребительским спорам», - отмечает руководитель секретариата комиссии по потребительским спорам TTJA Вейко Копамеэс, по словам которого, на SDA поступило 17 жалоб.
SDA не отвечала на письма TTJA, у общества с ограниченной ответственностью отсутствует правление, имеется налоговая задолженность и не представлены декларации. Поскольку SDA на письма не отвечает и, следовательно, не участвует в разрешении потребительских споров, Копамеэс предполагает, что компания и впредь не будет исполнять решения комиссии по потребительским спорам. В связи с этим TTJA не видит смысла продолжать разбирательство и принял решение прекратить его. Таким образом, единственной надеждой пострадавших от действий SDA вернуть свои деньги остается обращение в суд.
Жертвы SDA также обращают внимание на возможное злоупотребление средствами Кассы по безработице (то есть деньгами налогоплательщиков). Сама Касса по безработице пока только рассматривает вопрос о предъявлении требований к компании. Причина в том, что учреждение не делает предоплат: деньги выплачивались только за уже проведенные занятия.
Сотрудничество с SDA было прекращено в декабре, после чего новых клиентов туда больше не направляли, однако те, кто уже учился, могли продолжить обучение. Последние выплаты за проведенные курсы Касса по безработице перечислила SDA в мае. Отдельный вопрос вызывает ситуация, когда качество оплаченных курсов оказалось ниже всякой критики.
Сотрудничество с компанией SDA было прекращено еще в декабре - с этого момента новых клиентов туда больше не направляли. Тем не менее те, кто уже проходил там обучение, могли его завершить. Последние выплаты за уже проведенные курсы Касса по безработице перечислила SDA только в мае. Отдельную озабоченность вызывает тот факт, что качество этих оплаченных курсов, по отзывам пострадавших, не выдерживало никакой критики.
Postimees не удалось получить комментарий ни от Урмаса Каарна, ни от руководителей польской материнской компании.
Банк вернул деньги
Одним из партнеров SDA в Эстонии был Inbank, через который клиенты SDA могли получить кредит для оплаты обучения.
«Проблемы SDA и начатая процедура банкротства вызывают сожаление. Мы изучили ситуацию и неоднократно пытались связаться с компанией, но, к сожалению, безрезультатно», - сказал руководитель эстонского подразделения Inbank Андрус Салусоо.
Как уже упоминалось выше, Марис взяла кредит в Inbank на обучение в SDA по договору рассрочки: «В конце марта я отправила письмо в Inbank с вопросом, могут ли они помочь. Мне ответили, что могут расторгнуть кредитный договор только в том случае, если SDA направит им соответствующее заявление. Я снова отправила Inbank выдержки из законодательства и свое требование отменить кредит и вернуть все уже уплаченные суммы. Inbank до сих пор не ответил мне».
В четверг, 19 июня, Салусоо подтвердил Postimees, что они приняли решение расторгнуть кредитный договор и вернуть клиенту все уплаченные суммы. «Если появятся другие похожие случаи, мы будем решать их индивидуально с каждым клиентом. Кроме того, мы предъявили компании требование по невыполненным обязательствам и прекратили сотрудничество», - сказал представитель банка.