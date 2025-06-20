Два человека сгорели заживо: Харьюский уездный суд приговорил убийцу к длительному тюремному заключению

Согласно обвинению, в мае прошлого года Ивулис умышленно поджег дом-прицеп, в котором спали три человека. Когда прицеп загорелся, Ивулис разбудил одного из спящих, и они успели выбраться, оставив внутри двух других, которые погибли в огне.

Основным предметом спора в суде было, как именно загорелся прицеп и несет ли Ивулис ответственность за поджог и гибель двух человек. Хотя прямых доказательств не было, косвенные улики подтвердили, что пожар возник именно в комнате погибших или вблизи нее, и был вызван действиями Ивулиса с целью убить находившихся там людей.

Пожарно-техническая экспертиза не смогла установить точное место возгорания, однако эксперт указал, что очаг находился именно в той части прицепа, где были обнаружены тела. По его заключению, пожар мог начаться только от открытого огня, а другие возможные причины были исключены.

По мнению суда, поведение Ивулиса указывало на его причастность к преступлению: в нем не было признаков паники или страха за произошедшее, напротив - оно отличалось равнодушием и местами даже веселым настроем. Ивулис не позвонил в Центр тревоги и не оказал никакой помощи оставшимся в доме-прицепе людям.

Одним из ключевых доказательств стала видеозапись и аудиофайл с камеры видеонаблюдения, где Ивулис и соучастник, покинувший прицеп вместе с ним, обсуждали случившееся сразу после происшествия. Из записи ясно следовало, что поджог, приведший к гибели двух человек, был совершен именно Ивулисом. Также он рассуждал о том, какое наказание ему может грозить в случае ареста. Существенное значение имели и показания свидетеля, которого Ивулис разбудил во время пожара и с которым покинул прицеп - они соответствовали другим собранным доказательствам.

Также было установлено, что за несколько недель до пожара Ивулис уже пытался поджечь занавеску в прицепе, но тогда огонь удалось потушить. Суд признал его собственные показания в значительной степени недостоверными.

При вынесении приговора суд в первую очередь учел преднамеренный характер убийства двух человек. Суд подчеркнул, что подобные деяния требуют строгой правовой оценки, а осознание того, что за такого рода преступление следует длительное тюремное заключение, укрепляет чувство справедливости и безопасность в обществе.