В пятницу, 20 июня, нарвский пограничный пункт посетили министры внутренних дел Финляндии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции и Польши, а также комиссар Еврокомиссии по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер. Вместе с министром внутренних дел Эстонии Игорем Таро гости прогулялись по мосту Дружбы.
Сотрудники департамента полиции и погранохраны рассказали министрам о том, как идут дела на границе и показали, в каком состоянии находится мост после того, как Российская сторона закрыла свою часть. Делегация прогулялась и сделала совместные фотографии. Людей, которые шли через мост из России в Эстонию, попросили остановиться на середине и подождать, чтобы не мешали.
После прогулки Игорь Таро рассказал Rus.Postimees, что несмотря на слухи о возможном полном закрытии границы, делать это пока не планируется и на данный момент никаких изменений нет.
Он отметил, что ситуация на границе остается стабильной и спокойной, никаких серьезных инцидентов не было. Однако подчеркнул, что все, что связано с Россией, абсолютно непредсказуемо, и изменения могут произойти в любой момент. «Мы не исключаем никаких возможностей», - добавил он, ссылаясь на опыт Финляндии и южных соседей, где из-за давления нелегальной миграции пришлось закрыть границы для стабилизации ситуации.
Говоря о длинных очередях в Нарве, Таро указал на две основные причины: закрытие финской границы и выбор людьми этого маршрута. «Почему люди выбирают именно этот маршрут, мне трудно ответить», - признался министр.
Он подчеркнул, что власти Эстонии рекомендуют не ездить в Россию из-за рисков, особенно для граждан с российскими паспортами, которые могут столкнуться с давлением со стороны российских служб. Таро добавил, что существуют альтернативные пограничные пункты, такие как Койдула и Лухамаа, где очередей меньше, и призвал граждан действовать рационально, собирая информацию о других маршрутах.
«Учитывая, сколько времени придется простоять в очереди здесь, логичнее будет поехать на другой КПП. Потому что этот график работы КПП в Нарве связан с необходимостью сохранить возможность перехода для местного населения. А там можно будет проехать на общественном транспорте, с удобствами, и никому не придется стоять под открытым небом», - сказал Таро.
Министр посоветовал жителям Эстонии избегать поездок в Россию, если это не критически необходимо, и выбирать менее загруженные пограничные пункты для экономии времени. «Я советую действовать рационально и собирать информацию», - заключил он, упомянув, что сам читает обсуждения в социальных сетях, чтобы знать, как обстоят дела, и понять, почему люди выбирают Нарвский КПП, несмотря на очереди.