Сотрудники департамента полиции и погранохраны рассказали министрам о том, как идут дела на границе и показали, в каком состоянии находится мост после того, как Российская сторона закрыла свою часть. Делегация прогулялась и сделала совместные фотографии. Людей, которые шли через мост из России в Эстонию, попросили остановиться на середине и подождать, чтобы не мешали​.

После прогулки Игорь Таро рассказал Rus.Postimees, что несмотря на слухи о возможном полном закрытии границы, делать это пока не планируется и на данный момент никаких изменений нет.

Он отметил, что ситуация на границе остается стабильной и спокойной, никаких серьезных инцидентов не было. Однако подчеркнул, что все, что связано с Россией, абсолютно непредсказуемо, и изменения могут произойти в любой момент. «Мы не исключаем никаких возможностей», - добавил он, ссылаясь на опыт Финляндии и южных соседей, где из-за давления нелегальной миграции пришлось закрыть границы для стабилизации ситуации.

Говоря о длинных очередях в Нарве, Таро указал на две основные причины: закрытие финской границы и выбор людьми этого маршрута. «Почему люди выбирают именно этот маршрут, мне трудно ответить», - признался министр.