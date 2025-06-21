Замена счетчиков в Эстонии: как отличить настоящего мастера от мошенника?

Компания Elektrilevi проводит замену счетчиков, но параллельно с ними орудуют и телефонные мошенники. Rus.Postimees разбирался как отличить реального представителя фирмы от злоумышленника, который хочет вас обчистить. Увы, переход на эстонский уже не всегда сработает.
В начале этой недели в группе «Ищу совета (Эстония)» появился пост о подозрительном звонке.
«Сказали, что надо подключение по новому евростандарту электричества. Назвали имя того, кто придет подключить, время работы 30 минут, денег не надо. Говорили на эстонском, вроде убедительно. Но поскольку я в этом ничего не понимаю, в сомнениях. Может ли такое быть?» - задается вопросом автор поста и клиентка Enefit Ольга.
Называл ли звонивший, в какой фирме он работает, она не уверена - человек на другом конце провода говорил очень быстро.
Ольга уточнила Rus.Postimees, что после этого звонка к ней никто не приходил и больше не звонил. «Я думаю, это все-же уловка мошенников. Я уже попадалась так три года назад», - сказала она. Из-за другой схемы обмана Ольга потеряла 9000 евро.
На этот раз она не называла никаких данных и не вводила кодов, но предполагает, что целью мошенников могла быть запись ее голоса.
За последние дни в полицию поступило несколько сообщений о схожей схеме
В полиции подтвердили, что за последние дни им поступило несколько сообщений о схожей схеме. Ущерб от таких звонков не зафиксирован, однако это не означает, что его нет: люди могут просто не сообщать стражам порядка или еще не знать, что потеряли свои накопления.
Примеры звонков:
- Позвонили из якобы Enefit Green по поводу замены электросчетчика. Звонивший говорил на эстонском с небольшим акцентом, сообщил, что техник должен прийти уже завтра. Ответивший на звонок пояснил, что счетчик совсем недавно уже меняли, и он сам уточнит в электрофирме, когда должна быть следующая замена. После этого звонящий бросил трубку. Информация была также передана Enefit Green.
- Жителю Эстонии якобы позвонили из Enefit, сказали, что собираются менять электросчетчик. Сообщили, что нужно зайти через портал RIA, для чего необходимо назвать личный код, а затем, когда придет запрос, ввести PIN1 от Smart-ID. Обещали, что техник приедет в течение 15–30 минут. Немного позже снова позвонил якобы некий Урмас Тамм из Финансовой инспекции. Он попросил установить WhatsApp, чтобы продолжить общение там. Ответившему на звонок все это показалось подозрительным, и он прекратил разговор. Ему было рекомендовано сменить PIN-коды от Smart-ID.
Источник: полиция
Руководитель по коммуникации Enefit Аве Тамменийт подчеркнула, что компания занимается продажей энергии, а не заменой счетчиков.
«Клиенты могут у нас заказать электромонтажные работы, но это всегда происходит только по личному заказу клиента», - добавила она.
Руководитель по коммуникациям и маркетингу Elektrilevi Кристи Рейланд подтвердила нам, что компания действительно занимается заменой счетчиков, но есть важные нюансы.
«Если у клиента есть сомнения, он всегда может позвонить в службу поддержки»
«Перед этим клиент должен получить от Elektrilevi письменное уведомление. Мы не взимаем плату за замену счетчика, не просим войти куда-либо и не требуем мобильной подписи. Если у клиента есть сомнения, он всегда может позвонить в службу поддержки Elektrilevi и уточнить, все ли верно», - посоветовала Рейланд.
Руководитель следственной группы по борьбе с мошенничествами и преступлениями против имущества Пыхьяской префектуры Елена Мирошниченко рассказала, что в полицию все чаще поступают сообщения, что мошенники звонят и довольно свободно общаются на эстонском языке.
«Подавляющее большинство звонков сейчас осуществляются от имени Кассы здоровья, но надо учитывать, что мошенники могут использовать всевозможные предлоги, чтобы достичь своей цели – получить доступ к вашему банковскому счету», - предупреждает она.
По ее словам, хотя мошенники пытаются говорить на эстонском языке, зачастую это звучит очень странно и неестественно: «Люди, которые хорошо владеют эстонским, скорее всего сразу этот обман распознают, но все равно надо быть крайне бдительным».
«Как только заходит разговор о паролях, будьте уверены, это мошенники»
Мирошниченко отмечает, что на самом деле неважно, что именно говорит мошенник, и сотрудником какой организации он представляется.
«Будь то Касса здоровья, Касса по безработице, полиция, больница, банк, Enefit, или еще кто-то. Нужно четко запомнить одно – ни одна организация не будет звонить вам и запрашивать ваши пароли, PIN-коды и личный код, то есть, isikukood. Если вы сами кому-то звоните по делу – это другая ситуация, тогда действительно в некоторых ситуациях могут уточнить ваш личный код, но не требуют что-либо подтверждать через Smart-ID», - сказала она.
При этом, если звонят вам и спрашивают ваши личные и деликатные данные – просто прервите звонок. «Не надо никому ничего объяснять или оправдываться. Как только заходит разговор о паролях, будьте уверены, это мошенники».
Обман в три этапа
В некоторых случаях мошенники используют схему, когда за звонком из энергетической компании быстро следует звонок из банка, но на самом деле за этим тоже стоят мошенники.
Злоумышленник, представившийся сотрудником банка, сообщает, что предыдущий звонок из Eesti Energia или Enefit совершили мошенники, и теперь необходимо срочно принимать меры по защите банковского счета. Для этого они снова просят ввести PIN-коды, чтобы получить доступ к счету человека.
Также были случаи, когда мошенники отправляли домой к потерпевшим курьера, который забирал находившиеся дома наличные, чтобы отвезти их «в безопасное место в банке». Однако, на самом деле курьера отправляют мошенники, и все звонящие по телефону - тоже мошенники.
В начале этого года жительница Таллинна отдала более 17 000 евро пришедшему к ее двери мошеннику, думая, что таким образом она спасает свои накопления.