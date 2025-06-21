Замена счетчиков в Эстонии: как отличить настоящего мастера от мошенника?

В начале этой недели в группе «Ищу совета (Эстония)» появился пост о подозрительном звонке.

«Сказали, что надо подключение по новому евростандарту электричества. Назвали имя того, кто придет подключить, время работы 30 минут, денег не надо. Говорили на эстонском, вроде убедительно. Но поскольку я в этом ничего не понимаю, в сомнениях. Может ли такое быть?» - задается вопросом автор поста и клиентка Enefit Ольга.

Называл ли звонивший, в какой фирме он работает, она не уверена - человек на другом конце провода говорил очень быстро.

Ольга уточнила Rus.Postimees, что после этого звонка к ней никто не приходил и больше не звонил. «Я думаю, это все-же уловка мошенников. Я уже попадалась так три года назад», - сказала она. Из-за другой схемы обмана Ольга потеряла 9000 евро.

На этот раз она не называла никаких данных и не вводила кодов, но предполагает, что целью мошенников могла быть запись ее голоса.

За последние дни в полицию поступило несколько сообщений о схожей схеме

В полиции подтвердили, что за последние дни им поступило несколько сообщений о схожей схеме. Ущерб от таких звонков не зафиксирован, однако это не означает, что его нет: люди могут просто не сообщать стражам порядка или еще не знать, что потеряли свои накопления.