Фургон и внедорожник столкнулись под Эльва: трое пострадавших доставлены в больницу

В пятницу днем вблизи Эльва произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись фургон Ford Transit и внедорожник Volvo XC90. По предварительной информации, женщина за рулем Volvo, выезжая с второстепенной дороги, не уступила дорогу ехавшему по главной Ford Transit и оказалась у него на пути, сообщает Tartu Postimees.
Авария произошла в деревне Курелаане на перекрестке шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа. Удар был настолько сильным, что оба автомобиля слетели в кювет.
В результате происшествия пострадали три человека: женщина за рулем Volvo, а также женщина и ребенок, находившиеся в Ford. Мужчина, управлявший фургоном, оказался единственным, кому не понадобилась госпитализация.
По предварительной информации, оба водителя были трезвы и имели действующие водительские права. Причиной аварии, по словам полиции, стала невнимательность.