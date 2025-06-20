Фургон и внедорожник столкнулись под Эльва: трое пострадавших доставлены в больницу

В пятницу днем вблизи Эльва произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись фургон Ford Transit и внедорожник Volvo XC90. По предварительной информации, женщина за рулем Volvo, выезжая с второстепенной дороги, не уступила дорогу ехавшему по главной Ford Transit и оказалась у него на пути, сообщает Tartu Postimees.