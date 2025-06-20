Тянак о предстоящем ралли: это исторически одна из самых сложных гонок

«Греция - это последний этап из трех подряд сложных ралли после Португалии и Сардинии, однако он совершенно не похож на остальные. В Греции дороги шире, но при этом это по-прежнему типичные раллийные трассы. В последние пару лет гонка была не слишком тяжелой - за исключением некоторых скоростных участков. Тем не менее, исторически это очень требовательное ралли. В этом году этап перенесли на июнь, и жара сыграет большую роль», – сказал Отть Тянак.