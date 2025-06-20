Работники аэропорта Хельсинки-Вантаа анонсировали очередную забастовку

Финский Профсоюз авиационной отрасли (IAU) анонсировал новую акцию протеста в столичном аэрохабе на 4 июля. Ранее профсоюз выбрал для забастовки еще одну дату – 2 июля, сообщает Yle.
Членам профсоюза предложили покинуть свои рабочие места на четыре часа, что затронет более сотни рейсов Finnair.
Забастовки стали следствием спора по поводу повышения заработной платы между IAU и организацией работодателей Palta, который продолжается с января.
В четверг в IAU заявили, что переговоры будут возобновлены на следующей неделе.