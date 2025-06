«Я здесь»: Тарту услышит шепот нарвитян и откровения молодой художницы

Дарья Морозова (2002) - русскоязычная художница из Эстонии, чьи работы исследуют темы идентичности, принадлежности и внутренних конфликтов. Она окончила факультет изобразительного искусства Эстонской академии художеств и состоит в Ассоциации молодых художников Эстонии (ENKKL). Ее недавние выставки включают Surprize V - Dove sono? / Where am I? (2024, Италия), Maavaringlus (2024, Таллинн) и Life Can Never Stop (2025, Таллинн, Linnagalerii).