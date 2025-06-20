«Я здесь»: Тарту услышит шепот нарвитян и откровения молодой художницы

Выставка представляет собой ретроспективу личного кризиса: страха, непризнания и одиночества. Она рассказывает о борьбе - за себя, за свое место в обществе, за право существовать без постоянной необходимости меняться ради других. Каково это - ощущать свою двойственность? Возможно ли убежать от себя? Или единственный шанс двигаться вперед - научиться просто быть?

С помощью своих картин Дарья исследует это путешествие: страх, сопротивление, принятие и, в конце концов, возможность говорить. «Я здесь» - это не попытка спрятаться или измениться, а возможность остаться верной себе и быть услышанной.

Произведение Дарьи Морозовой. «Что случилось?» 2024. Фото: Rus.Postimees

Кризис идентичности - состояние, когда человек сомневается в том, кто он есть, к какой культуре или группе принадлежит, как себя воспринимать. Такое состояние часто сопровождается чувством страха и одиночества. В моменты, когда привычные ориентиры исчезают, может казаться, что твой опыт - это бремя, которое нужно нести в одиночку, непереводимое и непонятное для других. Но это не так.