«Я здесь»: Тарту услышит шепот нарвитян и откровения молодой художницы

В пятницу, 20 июня, в малом зале Тартуского дома искусств открывается персональная выставка Дарьи Морозовой «Я здесь».
Выставка представляет собой ретроспективу личного кризиса: страха, непризнания и одиночества. Она рассказывает о борьбе - за себя, за свое место в обществе, за право существовать без постоянной необходимости меняться ради других. Каково это - ощущать свою двойственность? Возможно ли убежать от себя? Или единственный шанс двигаться вперед - научиться просто быть?
С помощью своих картин Дарья исследует это путешествие: страх, сопротивление, принятие и, в конце концов, возможность говорить. «Я здесь» - это не попытка спрятаться или измениться, а возможность остаться верной себе и быть услышанной.
Кризис идентичности - состояние, когда человек сомневается в том, кто он есть, к какой культуре или группе принадлежит, как себя воспринимать. Такое состояние часто сопровождается чувством страха и одиночества. В моменты, когда привычные ориентиры исчезают, может казаться, что твой опыт - это бремя, которое нужно нести в одиночку, непереводимое и непонятное для других. Но это не так.
«Язык, тело и память - все становится частью этого процесса. Это поиск ответа на самый фундаментальный вопрос: раз я здесь, я живу и боюсь - что мне делать и как мне быть? Выставка приглашает зрителя взглянуть на ситуацию русскоязычных людей, живущих в Эстонии, не как на политическую или абстрактную проблему, а как на яркий личный опыт. Это приглашение задуматься о том, что значит жить с этой двойственностью и каково это - вслух произносить то, о чем большинство молчит», - рассказывает о своей задумке художница.
На выставке представлены четыре картины, а также есть аудиоработа. В зале установлены две колонки, из которых хоть и звучит голос самой Дарьи, но истории, которые она шепотом произносит на русском и эстонском языках, рассказали ей жители Нарвы. По словам самой художницы, с помощью этой аудиовизуальной работы она старается дать голос тому, что обычно остается невысказанным - ведь людям бывает страшно говорить о проблематике идентитета русскоговорящих в Эстонии и самоощущении.
«В аудио использованы ответы нарвской молодежи и других нарвитян на вопросы об идентичности - я провела опрос во время своей последней выставки, прошедшей в Nart», - объясняет Дарья в комментарии Rus.Postimees.
Дарья Морозова (2002) - русскоязычная художница из Эстонии, чьи работы исследуют темы идентичности, принадлежности и внутренних конфликтов. Она окончила факультет изобразительного искусства Эстонской академии художеств и состоит в Ассоциации молодых художников Эстонии (ENKKL). Ее недавние выставки включают Surprize V - Dove sono? / Where am I? (2024, Италия), Maavaringlus (2024, Таллинн) и Life Can Never Stop (2025, Таллинн, Linnagalerii).
Со-куратором выставки является Ева Ойжинская. Выставку поддерживает «Капитал культуры Эстонии».