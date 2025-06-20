Рекомендации Спасательного департамента: как безопасно провести Иванов день

Чтобы празднование Иванова дня прошло безопасно, Спасательный департамент призывает всех соблюдать меры предосторожности - разжигать костры с умом и надевать спасательные жилеты на воде.
В преддверии праздников Департамент спасения советует следующее, чтобы отдых на природе прошел без происшествий:
• Выбирайте правильное место и время для костра! Костер следует устраивать на подготовленной не пожароопасной поверхности, не ближе 8 метров от зданий или леса. Очистите место вокруг костра от горючих материалов. Костры разрешено разжигать только в безветренную погоду, так как ветер может быстро сделать огонь опасным. Учитывайте направление ветра, чтобы искры не попали на горючие материалы и дым не мешал соседям.
• Ставьте гриль в правильное место! При выборе безопасного расстояния от гриля ориентируйтесь на инструкцию по эксплуатации, а при ее отсутствии держите устройство не ближе 8 метров от зданий, горючих материалов, леса.
• Готовьте в лесу только в разрешённых местах! В лесу разрешается разжигать огонь и пользоваться грилем только в специально отведённых и обозначенных местах. Лучше всего использовать оборудованные площадки с навесами, например, на зонах отдыха RMK.
• Держите средства пожаротушения рядом! При разжигании костра или использования гриля всегда имейте под рукой первичные средства тушения: вёдра с водой, шланг или огнетушитель.
• Следите за огнем! Никогда не оставляйте огонь без присмотра, даже на минуту. Последний отдыхающий или готовящий должен убедиться, что огонь полностью потушен.
• Держите мобильный телефон под рукой! Убедитесь, что у вас заряжен телефон, чтобы при необходимости вызвать помощь по номеру 112.
• Знайте свое местоположение! Отправляясь на природу, заранее выясните, где вы находитесь, так как скорость прибытия помощи зависит от точности ваших указаний.
• Будьте внимательны у воды! Следите за своими друзьями и близкими у водоёмов и не позволяйте никому заходить в воду в состоянии опьянения. Особенно внимательно следите за детьми.
• Плавайте только в трезвом состоянии! Под действием алкоголя теряется чувство опасности, и люди часто идут в воду освежиться или проверить свои силы. Риску утонуть также способствует плохое умение плавать и низкая температура воды.
• На водном транспорте - спасательный жилет обязателен! Независимо от умения плавать, пола или возраста, рекомендуется всегда носить спасательный жилет при поездках на водном транспорте или SUP-доске. Убедитесь, что жилеты надеты и на ваших спутниках. Водные происшествия происходят неожиданно, и спасательный жилет должен быть так же естественен, как ремень безопасности в автомобиле.
В прошлом году в Иванов день спасатели получили по всей Эстонии 124 вызова, из них 50 были связаны с праздничными кострами. Серьезных природных пожаров не произошло.
Получить информацию о кострах, грилях и других вопросах пожарной безопасности можно также по государственному информационному телефону 1247.