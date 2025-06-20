Рекомендации Спасательного департамента: как безопасно провести Иванов день

В преддверии праздников Департамент спасения советует следующее, чтобы отдых на природе прошел без происшествий:

• Выбирайте правильное место и время для костра! Костер следует устраивать на подготовленной не пожароопасной поверхности, не ближе 8 метров от зданий или леса. Очистите место вокруг костра от горючих материалов. Костры разрешено разжигать только в безветренную погоду, так как ветер может быстро сделать огонь опасным. Учитывайте направление ветра, чтобы искры не попали на горючие материалы и дым не мешал соседям.

• Ставьте гриль в правильное место! При выборе безопасного расстояния от гриля ориентируйтесь на инструкцию по эксплуатации, а при ее отсутствии держите устройство не ближе 8 метров от зданий, горючих материалов, леса.

• Готовьте в лесу только в разрешённых местах! В лесу разрешается разжигать огонь и пользоваться грилем только в специально отведённых и обозначенных местах. Лучше всего использовать оборудованные площадки с навесами, например, на зонах отдыха RMK.

• Держите средства пожаротушения рядом! При разжигании костра или использования гриля всегда имейте под рукой первичные средства тушения: вёдра с водой, шланг или огнетушитель.

• Следите за огнем! Никогда не оставляйте огонь без присмотра, даже на минуту. Последний отдыхающий или готовящий должен убедиться, что огонь полностью потушен.