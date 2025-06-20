Месси откровенно высказался о Роналду

Противостояние Месси и Роналду – это одно из самых известных и долгоиграющих соперничеств в истории футбола, которое длится не один год. И хотя основное внимание к игрокам было приковано, пока они оба выступали в Европе, но даже сейчас - после ухода одного из них в другую лигу, интерес к их противостоянию не угасает.
Месси и Роналду встречались 36 раз, в том числе в матчах Лиги чемпионов и Ла Лиги, где Роналду выступал за «Реал», а Месси – за «Барселону». И хотя оба легендарных футболиста отрицают наличие личной вражды, в СМИ и среди болельщиков часто обсуждается их соперничество, и даже сообщается о негативных высказываниях в адрес друг друга.
Сейчас Лионель Месси вновь высказался о своем противостоянии с Роналду.
«Я испытываю большое уважение и восхищаюсь Криштиану Роналду и тем, каких успехов он добился и продолжает добиваться. Он по-прежнему играет на самом высоком уровне.
Наше соперничество всегда оставалось на поле: каждый из нас делал все возможное ради своей команды. За его пределами мы обычные люди. Мы не друзья, потому что не проводим время вместе, но всегда относились друг к другу с глубоким уважением», - приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.