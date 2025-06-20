Месси откровенно высказался о Роналду

Месси и Роналду встречались 36 раз, в том числе в матчах Лиги чемпионов и Ла Лиги, где Роналду выступал за «Реал», а Месси – за «Барселону». И хотя оба легендарных футболиста отрицают наличие личной вражды, в СМИ и среди болельщиков часто обсуждается их соперничество, и даже сообщается о негативных высказываниях в адрес друг друга.

Сейчас Лионель Месси вновь высказался о своем противостоянии с Роналду.

«Я испытываю большое уважение и восхищаюсь Криштиану Роналду и тем, каких успехов он добился и продолжает добиваться. Он по-прежнему играет на самом высоком уровне.