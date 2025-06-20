Пока только пятая часть: в резерв полиции официально зачислены 159 человек

В Тапа недавно состоялась подготовка резервистов под руководством полицейских инструкторов. Обучение проводится с целью привлечения резервистов к поддержке полиции в кризисных ситуациях, таких как охрана границы, контроль массовых скоплений людей и выполнение других оперативных задач. Одновременно продолжается усиление кризисной готовности: ведется закупка вооружения и необходимого оборудования, сообщает Postimees.
Неделю назад резервисты начали обучение под руководством полицейских инструкторов. Программа включала изучение оружия, законодательства, охраны объектов, создания контрольных пунктов и действий по сдерживанию массовых беспорядков.
По итогам учебных сборов в состав кризисного подразделения полиции были официально включены 159 резервистов. Вместе с ранее подготовленными силами они составляют пятую часть от необходимого резерва.
В последующие годы подобные сборы будут продолжаться, пока не будет подготовлено около тысячи резервистов, способных в случае кризиса охранять границу, обеспечивать защиту объектов и людей, сдерживать массы и выполнять другие поддерживающие функции.
Помимо формирования кризисного подразделения, ведутся и другие меры по повышению готовности к чрезвычайным ситуациям. В планах создание «стены из дронов», обновление автопарка, недавняя закупка новых водометов и штабных автобусов. Также в процессе приобретение нового оружия и экипировки, развитие возможностей тактической медицины, профессиональной дистанционной разведки и многое другое.