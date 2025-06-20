Пока только пятая часть: в резерв полиции официально зачислены 159 человек

Неделю назад резервисты начали обучение под руководством полицейских инструкторов. Программа включала изучение оружия, законодательства, охраны объектов, создания контрольных пунктов и действий по сдерживанию массовых беспорядков.

По итогам учебных сборов в состав кризисного подразделения полиции были официально включены 159 резервистов. Вместе с ранее подготовленными силами они составляют пятую часть от необходимого резерва.

В последующие годы подобные сборы будут продолжаться, пока не будет подготовлено около тысячи резервистов, способных в случае кризиса охранять границу, обеспечивать защиту объектов и людей, сдерживать массы и выполнять другие поддерживающие функции.