Лишился работы: нетрезвого водителя городского автобуса задержали во время полицейского рейда

В среду утром полиция провела рейд для проверки трезвости водителей на перекрестках улиц Сааре и Мериметса, а также Вооримеэ и Лилле в Пярну. В результате были задержаны двое водителей с признаками алкогольного опьянения и трое - с остаточными признаками. Среди них оказался и водитель городского автобуса, который в тот момент перевозил пассажиров.
Патрульный полицейский Пярнуского отделения полиции Сандер Сааре отметил, что утром 18 июня в Пярну полицейские проверили трезвость 870 водителей. «Вождение в нетрезвом виде недопустимо, поскольку ставит под угрозу всех участников движения. Если выпил - не садись за руль! Даже на следующее утро», - подчеркнул Сааре, обращаясь ко всем водителям.
По данным полиции, одним из задержанных нарушителей оказался водитель городского автобуса, который в тот момент находился на маршруте и перевозил пассажиров. Как сообщает Pärnu Postimees, водителя остановили на улице Мериметса - он работал на маршруте №14.
Оказалось, что ранее он уже попадался полиции за вождение в состоянии опьянения. В этот раз уровень алкоголя в его организме не достиг уголовно наказуемой границы, но превысил допустимый порог для административной ответственности. Полиция составила протокол о проступке, водителя отстранили от работы. Согласно закону, содержание алкоголя в крови от 0,2 до 1,49 промилле влечет административное наказание: превышение этого уровня уже считается уголовным преступлением.
Находящийся в отпуске руководитель Pärnu Sebe Рейн Лаанеметс подтвердил, что в курсе произошедшего и выразил сожаление по этому поводу. Упомянутый водитель автобуса больше не работает в компании. «Мы дали ему возможность уйти по собственному желанию, и он ею воспользовался», - отметил Лаанеметс, добавив, что, к счастью, таких безответственных людей среди водителей автобусов немного.
Автобусы оборудованы алкозамками - устройствами, которые требуют, чтобы водитель подул в алкотестер до запуска двигателя. Однако, по словам Лаанеметса, это не панацея: «Кто хочет обойти систему - тот найдет способ», - констатировал он, вновь подчеркнув важность личной ответственности каждого.
С начала года полиция по всей Эстонии задержала около 2500 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, из них примерно 900 были в состоянии сильного алкогольного опьянения. В прошлом году по вине пьяных водителей произошло более 420 аварий с пострадавшими. В этом году их уже свыше 170. «Реакция пьяного водителя замедлена, способность принимать решения нарушена, поведение непредсказуемо. Даже небольшое количество алкоголя может сделать человека неспособным безопасно управлять автомобилем», - говорит координатор по дорожной безопасности Департамента полиции и погранохраны Таави Кирсь.
Эксперт по дорожному движению из Транспортного департамента Виллу Ване добавил, что с употреблением алкоголя часто сопряжен еще один серьезный риск - превышение скорости. «Из 64 аварий со смертельным исходом в прошлом году в 23 случаях превышение скорости было одной из главных причин», - подчеркнул он.