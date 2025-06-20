Лишился работы: нетрезвого водителя городского автобуса задержали во время полицейского рейда

Патрульный полицейский Пярнуского отделения полиции Сандер Сааре отметил, что утром 18 июня в Пярну полицейские проверили трезвость 870 водителей. «Вождение в нетрезвом виде недопустимо, поскольку ставит под угрозу всех участников движения. Если выпил - не садись за руль! Даже на следующее утро», - подчеркнул Сааре, обращаясь ко всем водителям.

По данным полиции, одним из задержанных нарушителей оказался водитель городского автобуса, который в тот момент находился на маршруте и перевозил пассажиров. Как сообщает Pärnu Postimees, водителя остановили на улице Мериметса - он работал на маршруте №14.

Оказалось, что ранее он уже попадался полиции за вождение в состоянии опьянения. В этот раз уровень алкоголя в его организме не достиг уголовно наказуемой границы, но превысил допустимый порог для административной ответственности. Полиция составила протокол о проступке, водителя отстранили от работы. Согласно закону, содержание алкоголя в крови от 0,2 до 1,49 промилле влечет административное наказание: превышение этого уровня уже считается уголовным преступлением.

Находящийся в отпуске руководитель Pärnu Sebe Рейн Лаанеметс подтвердил, что в курсе произошедшего и выразил сожаление по этому поводу. Упомянутый водитель автобуса больше не работает в компании. «Мы дали ему возможность уйти по собственному желанию, и он ею воспользовался», - отметил Лаанеметс, добавив, что, к счастью, таких безответственных людей среди водителей автобусов немного.