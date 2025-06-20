Как избежать? На летних мероприятиях возрастает опасность отравлений детей и риск пожаров

Руководитель эстонского филиала страховой компании Gjensidige Райдо Кирсисте отмечает, что отравление может случиться не только на празднике, но и дома или во дворе.

«Дети по своей природе любопытны и могут совершенно случайно проглотить сильнодействующее лекарство или никотиновую подушечку. Они также не осознают, насколько опасной может быть жидкость для розжига у мангала или какое-то чистящее средство», - предупреждает он.

Собираете друзей или устраиваете вечеринку? Кирсисте рекомендует всем организаторам мероприятий заранее подумать о безопасности малышей: «Стоит задать себе вопрос: что я могу сделать, чтобы даже самые маленькие гости были в безопасности?»

При подозрении на отравление нужно немедленно позвонить на горячую линию по вопросам отравлений Департамента здоровья по телефону 16662. «Если ребенок проглотил или выпил что-то ядовитое, то нельзя ждать. Действовать нужно немедленно», - сказал Кирсисте.

Костры требуют особой осторожности

«Я особенно хочу напомнить об опасностях, связанных с празднованием Ивановой ночи. Из-за праздничного настроения внимание взрослых может ослабнуть, и помимо случаев отравления могут произойти и несчастные случаи с костром - как с детьми, так и со взрослыми».

По словам Кирсисте, даже самые опытные любители костров должны соблюдать осторожность: «То же касается и приготовления пищи на мангале - нужно обеспечить безопасность для всех. Есть очень печальные случаи, когда ребенок во время игры опрокидывал на себя раскаленный мангал».

Для летних мероприятий полезно иметь страховку собственной ответственности. Если во время праздника произойдет несчастный случай, страховка организатора может покрыть ущерб, причиненный гостям. Однако если происшествие у костра произойдет по причине грубой неосторожности, страховая компания может отказать в выплате.

Пять главных правил безопасности при разведении костра

1. Костер должен располагаться минимум в восьми метрах от построек, навесов, деревьев и кустарников.

2. Никогда не лейте жидкость для розжига в уже горящий костер - это крайне взрывоопасно.

3. Разводите костер только в безветренную погоду.

4. Не спускайте глаз с маленьких детей и домашних животных.

5. Ни в коем случае не оставляйте костер без присмотра, даже на минуту.