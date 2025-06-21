КОЛОНКА POSTIMEES Провальный старт избирательной кампании социал-демократов

То, что Партию реформ и газету Postimees поставили в один ряд, можно объяснить только началом предвыборной кампании. Ведь Postimees в своих статьях часто критиковал работу правительства - и сейчас, и в то время, когда министром внутренних дел был Лаури Ляэнеметс. Крупнейшие повышения налогов, включая налог на автомобили, планировались именно при нем.

Прискорбно, когда лидер одной из местных партий выдвигает серьезные обвинения, но не приводит никаких конкретных фактов. На просьбу ведущих Vikerraadio уточнить детали, Ляэнеметс ответил: «У меня нет данных», а затем добавил: «А то еще что-нибудь со мной сделают». Подобные необоснованные обвинения можно расценивать как клевету, которую вполне можно оспорить в суде.

Тем не менее социал-демократы начали политическую игру с несколькими целями: помимо долгосрочного плана попасть в правительство, для них немаловажно и нанести ущерб репутации Postimees.

Основным источником для так называемой статьи-расследования Eesti Ekspress стал бывший советник Ляэнеметса Воотеле Пяй. Эта публикация получила дальнейшее развитие в колонке Delfi и активно распространялась членами Социал-демократической партии в соцсетях.