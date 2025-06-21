Теперь предвыборная гонка на местных выборах действительно началась: во вторник утром лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс дал интервью радиостанции Vikerraadio, где раскритиковал газету Postimees, Партию реформ, а также премьер-министра Кристена Михала.
То, что Партию реформ и газету Postimees поставили в один ряд, можно объяснить только началом предвыборной кампании. Ведь Postimees в своих статьях часто критиковал работу правительства - и сейчас, и в то время, когда министром внутренних дел был Лаури Ляэнеметс. Крупнейшие повышения налогов, включая налог на автомобили, планировались именно при нем.
Прискорбно, когда лидер одной из местных партий выдвигает серьезные обвинения, но не приводит никаких конкретных фактов. На просьбу ведущих Vikerraadio уточнить детали, Ляэнеметс ответил: «У меня нет данных», а затем добавил: «А то еще что-нибудь со мной сделают». Подобные необоснованные обвинения можно расценивать как клевету, которую вполне можно оспорить в суде.
Тем не менее социал-демократы начали политическую игру с несколькими целями: помимо долгосрочного плана попасть в правительство, для них немаловажно и нанести ущерб репутации Postimees.
Основным источником для так называемой статьи-расследования Eesti Ekspress стал бывший советник Ляэнеметса Воотеле Пяй. Эта публикация получила дальнейшее развитие в колонке Delfi и активно распространялась членами Социал-демократической партии в соцсетях.
Суть обвинений сводится к тому, что владельца газеты Postimees Маргуса Линнамяэ снова подозревают в использовании издания для защиты своих деловых интересов и оказания давления на политиков (то есть на Воотеле Пяя и Лаури Ляэнеметса). Однако ни Delfi, ни Ekspress не приводят никаких доказательств этим предположениям, да и привести не могут, потому что таких фактов попросту нет.
В своей недавней колонке Postimees вырзил поддержку нынешней городской власти Таллинна, в том числе мэру Евгению Осиновскому. За это редакция не получила от социал-демократов никаких выгод: мы просто считаем, что смена городского руководства за несколько месяцев до выборов была бы чисто политическим ходом.
Основой журналистики должен быть факт, а не мнение
Точно таким же политиканством со стороны социал-демократов является и очернение Postimees. Эти намеки нашли благодатную почву у конкурентов в медиасфере, и на фоне общего ажиотажа часто забывается простая истина: основой журналистики должен быть факт, а не мнение.
На самом деле главной причиной для проведения этой грязной медийной кампании было сегодняшнее голосование в Рийгикогу по поправкам в Закон о конкуренции. Социал-демократы хотели дискредитировать выгодный для предпринимателей законопроект, но их попытка провалилась: поправки приняли, за проголосовали 66 депутатов, а все присутствовавшие на месте социал-демократы были против.
Postimees ясно и однозначно заявляет: да, мы издание с национальной позицией. Мы считаем важным сохранение эстонского языка, культуры и народа, поэтому смотрим на жизнь в Эстонии сквозь призму преамбулы Конституции и поддерживаем также эстонское предпринимательство, которое создает богатство для страны.
Мы поднимали болезненные и ключевые для нашего будущего вопросы: низкая рождаемость, угрозы массовой иммиграции, переход на обучение на эстонском языке, проблемы с нашей обороноспособностью.
Мы также выступали против безответственного уничтожения эстонских лесов. Эти же темы должны быть важны для всех политиков, которым действительно небезразлично будущее Эстонии, в том числе и для социал-демократов.