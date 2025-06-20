Половина пути пройдена: Таллинн снижает плату за детсады, но ищет миллионы

«По результатам серьезной работы последних дней и совместных усилий всех коалиционных партнеров мы сегодня можем сделать такое предложение. На данном этапе это реалистично и финансово оправдано. Я не говорю, что в городе невозможно найти новые пути для экономии. Конечно, возможно, но это требует дополнительной работы. Просто лозунг "Снизьте бюрократию!" нам здесь не поможет. Теперь Партия реформ должна предложить реальные шаги по дальнейшему развитию», - сказал мэр Таллинна Евгений Осиновский.

На этой неделе были созданы две рабочие группы, в которые вошли как политики, так и городские чиновники. Сегодня, в пятницу, эти группы представили свои предварительные предложения.

«Мы предложили Партии реформ решить поднятый ими вопрос, снизив плату за детский сад с 1 сентября до 35 евро в месяц. Таким образом нынешний городской совет второй раз снизит плату. В апреле мы снизили ее с 70 до 50 евро, а теперь до 35 евро. Это означает, что по решению нынешнего городского совета плата с сентября будет вдвое ниже, чем в прошлом году», - рассказал Осиновский.

По его словам, еще предстоит найти источники финансирования на сумму до нескольких миллионов евро: «Я считаю, что это теоретически возможно, ведь я не утверждаю, что мы полностью оптимизировали всю городскую систему и больше нигде нельзя сэкономить. Но это требует очень серьезной работы, и здесь одного лишь лозунга о сокращении бюрократии недостаточно, нужно делать конкретные предложения. Вопрос по сути у нас единый: если мы хотим продолжать работать в рамках этой коалиции, мы сможем договориться о снижении платы за детские сады. А если соглашение не будет достигнуто, причина будет не в самой плате, а в других политических амбициях Партии реформ».