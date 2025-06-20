«Вы защищаете наш народ, наш язык и культуру»: президент Карис поздравил выпускников Академии Сил обороны

Президент Эстонии Алар Карис поздравил выпускников Академии Сил обороны и вручил им воинские звания.
В своей речи президент Карис подчеркнул, что служба в армии имеет гораздо более широкое значение для общества:
«Будучи офицерами Сил обороны, вы работаете ради самого существования Эстонии. Вы защищаете наш народ, наш язык и культуру, наше право быть самими собой, принципы, глубоко укоренившиеся в наших сердцах, а также наших союзников и сделанный нами международный выбор, - сказал глава государства и высший руководитель национальной обороны. - Это настоящая привилегия - работать ради цели, превышающей личные интересы. Такая служба дарит чувство подлинной гордости».
Глава государства назвал нынешний период в истории Эстонии уникальным: Силы Обороны получают беспрецедентное финансирование и вооружение, а их интеграция в коллективную оборону НАТО достигла невиданного уровня. Президент Карис также отметил, что уровень общественной поддержки Сил обороны достиг рекордных 91 процента. «Это свидетельствует о том, что профессия офицера становится всё более уважаемой и признанной», - подчеркнул он.
По словам президента, офицеры играют ключевую роль в формировании армии будущего: именно они внедряют новейшие вооруженные системы и разрабатывают современные, продуманные оборонительные планы - как на национальном уровне, так и в рамках НАТО. «Армия завтрашнего дня, несомненно, будет продолжать следовать своим историческим традициям, но при этом она станет отражением именно вас самих», - обратился президент Карис к выпускникам.
Президент также отметил, что офицеры принадлежат к уникальному братству, основанному на глубинных ценностях и сильном чувстве товарищества.
«В этом братстве хорошо знают, что такое командная работа и насколько важно поддерживать друг друга даже в самых сложных ситуациях, - сказал он.-
Руководство - это не столько приказы и запреты, сколько умение строить сотрудничество и привлекать к делу как можно больше единомышленников».
По его словам, эти навыки ценны не только в армии, но и в любой сфере жизни.
В завершение своей речи глава государства сослался на девиз, которым руководствуется, возможно, старейшая в мире действующая военная академия - Королевская военно-морская академия Дании. Это мысль Аристотеля: «Nec temere, nec timide» - «Ни безрассудно, ни трусливо».
«Пусть эта фраза сопровождает вас в дальнейшей службе. Ведь между поспешностью и страхом и лежит настоящая уверенность и подлинная отвага», - пожелал офицерам президент Карис.