«Вы защищаете наш народ, наш язык и культуру»: президент Карис поздравил выпускников Академии Сил обороны

В своей речи президент Карис подчеркнул, что служба в армии имеет гораздо более широкое значение для общества:

«Будучи офицерами Сил обороны, вы работаете ради самого существования Эстонии. Вы защищаете наш народ, наш язык и культуру, наше право быть самими собой, принципы, глубоко укоренившиеся в наших сердцах, а также наших союзников и сделанный нами международный выбор, - сказал глава государства и высший руководитель национальной обороны. - Это настоящая привилегия - работать ради цели, превышающей личные интересы. Такая служба дарит чувство подлинной гордости».

Глава государства назвал нынешний период в истории Эстонии уникальным: Силы Обороны получают беспрецедентное финансирование и вооружение, а их интеграция в коллективную оборону НАТО достигла невиданного уровня. Президент Карис также отметил, что уровень общественной поддержки Сил обороны достиг рекордных 91 процента. «Это свидетельствует о том, что профессия офицера становится всё более уважаемой и признанной», - подчеркнул он.

По словам президента, офицеры играют ключевую роль в формировании армии будущего: именно они внедряют новейшие вооруженные системы и разрабатывают современные, продуманные оборонительные планы - как на национальном уровне, так и в рамках НАТО. «Армия завтрашнего дня, несомненно, будет продолжать следовать своим историческим традициям, но при этом она станет отражением именно вас самих», - обратился президент Карис к выпускникам.