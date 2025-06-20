КАЛЬКУЛЯТОР Может ли житель Эстонии со средней зарплатой достичь финансовой независимости?

В первом квартале 2025 года средняя зарплата в Эстонии составляла 2011 евро в месяц брутто. С каким уровнем сбережений и инвестиций человек, получающий среднюю зарплату, может добиться финансовой независимости?
Обычный житель Эстонии сегодня получает 2011 евро брутто, из которых на руки после вычета налогов и выплат остается примерно 1530 евро.
«Чтобы откладывать деньги при средней зарплате, нужны осознанные решения и грамотное планирование. К сожалению, простого накопления средств явно недостаточно для обеспечения комфортной жизни на пенсии», - констатирует финансовый директор компании Lightyear Уку Лембер.
«Сейчас только 42 процента жителей Эстонии копят деньги в рамках второй пенсионной ступени, а в рамках третьей ступени – всего 15 процентов. Если добавить к этому статистику, согласно которой 52 процента эстонцев старше 65 лет живут в относительной бедности, ситуация довольно печальная», - указывает Лембер.
Постановка конкретной цели - достичь финансовой свободы - во многом зависит от того, сколько человек хочет тратить и в каком возрасте собирается уйти на покой.
Исходя из этого, каждый из нас может высчитать, сколько ему нужно откладывать с зарплаты уже сейчас.
Эту сумму можно рассчитать с помощью калькулятора финансовой свободы.
Для расчета важно определить размер выплат – ту долю накопленных средств, которую планируется использовать для повседневных расходов после ухода с работы, так сказать, вместо зарплаты.
Эту цифру стоит тщательно обдумать, чтобы на пенсии ваши траты неожиданно не превысили доходы.
В противном случае существует риск оказаться в затруднительном положении в возрасте, когда зарплата уже не поступает.
«Поэтому стоит выбирать такой процент выплат, который примерно равен доходности или проценту по твоим инвестициям. Тогда на повседневные расходы будет идти в основном доход с инвестиций, а основной капитал останется нетронутым», - советует Лембер.
«В целом считается, что при консервативной инвестиционной стратегии и уровне выплат в 3–4 процента средств должно хватить на долгие годы. Кроме того, четырехпроцентная ставка выплат означает, что сбережений при грамотном управлении должно хватить на 25–30 лет пенсии», – дополняет картину эксперт.