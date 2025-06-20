КАЛЬКУЛЯТОР Может ли житель Эстонии со средней зарплатой достичь финансовой независимости?

Обычный житель Эстонии сегодня получает 2011 евро брутто, из которых на руки после вычета налогов и выплат остается примерно 1530 евро.

«Чтобы откладывать деньги при средней зарплате, нужны осознанные решения и грамотное планирование. К сожалению, простого накопления средств явно недостаточно для обеспечения комфортной жизни на пенсии», - констатирует финансовый директор компании Lightyear Уку Лембер.

«Сейчас только 42 процента жителей Эстонии копят деньги в рамках второй пенсионной ступени, а в рамках третьей ступени – всего 15 процентов. Если добавить к этому статистику, согласно которой 52 процента эстонцев старше 65 лет живут в относительной бедности, ситуация довольно печальная», - указывает Лембер.

Постановка конкретной цели - достичь финансовой свободы - во многом зависит от того, сколько человек хочет тратить и в каком возрасте собирается уйти на покой.

Исходя из этого, каждый из нас может высчитать, сколько ему нужно откладывать с зарплаты уже сейчас.

Эту сумму можно рассчитать с помощью калькулятора финансовой свободы.

Для расчета важно определить размер выплат – ту долю накопленных средств, которую планируется использовать для повседневных расходов после ухода с работы, так сказать, вместо зарплаты.

Эту цифру стоит тщательно обдумать, чтобы на пенсии ваши траты неожиданно не превысили доходы.

В противном случае существует риск оказаться в затруднительном положении в возрасте, когда зарплата уже не поступает.

«Поэтому стоит выбирать такой процент выплат, который примерно равен доходности или проценту по твоим инвестициям. Тогда на повседневные расходы будет идти в основном доход с инвестиций, а основной капитал останется нетронутым», - советует Лембер.