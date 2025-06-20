Контрабанда оружия и базы «Моссада» в Иране

Сообщения израильских и западных СМИ о масштабах деятельности «Моссада» на территории Ирана, если они правдивы, указывают на то, что Израиль не только получил сверхсекретную информацию, но и преуспел в создании инфраструктуры для производства и размещения наступательного оружия на иранской территории.

Эта деятельность, которая, как сообщается, проводилась в течение длительного периода времени с использованием сети местных агентов, коммерческого прикрытия, логистических схем и современных технологий, и стала залогом успешных атак последних дней.

В аналитическом отчете специализированного военного издания Warzone, а также в других новостных источниках утверждается, что Израилю удалось постепенно переправить в Иран детали беспилотников и ракет с использованием сложных методов контрабанды, включая провоз грузов на грузовиках через Ирак, коммерческие перевозки, а также просто в багаже ​​пассажиров.

Переправленные компоненты включали в себя электронные взрыватели, усовершенствованные электронно-оптические камеры, литиевые батареи, легкие двигатели, системы наведения GPS и защищенное телекоммуникационное оборудование.

Сообщается, что все это затем собиралось и преобразовывалось в наступательные системы на базах, которые «Моссад» создал в различных частях Ирана в последние годы.

Иранские информационные агентства сообщили, что, например, в городе Рей было обнаружено трехэтажное здание, которое, по их словам, служило базой для производства и хранения беспилотников-камикадзе.