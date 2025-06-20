Недвижимость снова востребована: инвесторы возвращаются на рынок

В последние годы, благодаря конкуренции между банками, условия ипотечного кредитования для потребителей изменились – Euribor наконец-то снижается, и инвесторы снова обращают внимание на рынок недвижимости.
Покупка нового дома никогда не бывает исключительно практическим решением – это всегда и вложение средств.
Для одних это первый шаг к самостоятельности и стабильности, для других – возможность обеспечить будущее себе и детям.
По словам руководителя направления жилищных кредитов Coop Pank Карин Осиповой, большинство ипотечных займов на новое жилье берутся для личного пользования, однако среди покупателей есть и те, кто рассматривает покупку дома как долгосрочное и относительно безопасное капиталовложение.
«В определенном смысле люди всегда воспринимают покупку жилья как инвестицию, - говорит Осипова. - Понимают, что стоимость недвижимости со временем растет, и практика это подтверждает. В Эстонии сильное падение цен было лишь однажды, во время финансового кризиса, но и тогда цены восстановились за шесть-семь лет».
Инвестиционную тенденцию к росту подтверждает и директор по продажам и маркетингу девелоперской компании Reterra Каспар Маркус.
«В какой-то момент инвесторы были менее активны, но сейчас они явно вернулись», – рассказывает Маркус.
«В квартале Hipodroomi среди первых тридцати проданных квартир более половины были куплены именно инвесторами. Похожую ситуацию мы видим и в нашем проекте Raemõisa в районе Пеэтри и в Тарту – в жилом комплексе Aviaator рядом с Национальным музеем», - дополняет картину Маркус.
По его словам, один из самых распространенных подходов – долгосрочные инвестиции: особенно это заметно в квартале Hipodroomi, где квартиры приобретают на ранней стадии, осознавая, что после завершения застройки стоимость жилья существенно вырастет, а вместе с этим возрастет и его привлекательность для аренды или перепродажи.
Ситуация на рынке
В последние годы, благодаря конкуренции между банками, условия ипотечного кредитования – прежде всего процентные ставки и плата за оформление – стали более выгодными.
«В последний раз жилищные кредиты в Эстонии с такими низкими ставками, как сейчас, можно было взять в 2007 году», – отмечает Карин Осипова.
«Особенно привлекательные предложения банки делают при покупке недвижимости с классом энергоэффективности А. Также льготные условия предусмотрены для учителей, полицейских, спасателей, военнослужащих Сил обороны», - говорит она.
По словам Каспара Маркуса, в сравнении с соседними странами, латвийцы не готовы покупать квартиры «на бумаге».
«Это действительно отличает латвийский рынок от нашего. Латвиец предпочитает вложиться в готовое или почти готовое жилье, – рассказывает Маркус. – Привычка эстонцев покупать квартиры еще на этапе строительства ярко отражает отношение к жилью как к инвестиции».
«В 2021 году ситуация на рынке была такова, что все квартиры раскупались на этапе проекта – если ты долго думал, оставался ни с чем. Люди не могли ждать, пока дом достроят, забирали все, что было. Сейчас ситуация для покупателей спокойнее – можно выбирать между квартирами на стадии завершения или уже готовым жильем», - рассуждает Маркус.
«Сегодняшний рынок недвижимости благоприятен для покупателей, принимающих стратегические решения, – считает Осипова. – Низкие ставки и более высокая грамотность потребителей привели к тому, что на рынок пришли люди, которые оценивают не только потребность в жилье».
По ее словам, покупателей теперь интересует и энергоэффективность зданий, и то, как будет изменяться стоимость недвижимости в конкретном районе в ближайшие годы, и возможности сдачи или перепродажи квартиры в будущем.
«Вопросы эти волнуют как покупателей, приобретающих жилье впервые, так и частных инвесторов», - говорит Осипова.
Генеральный директор Reterra Рейго Рандметс рассказывал в мае Postimees, что по сравнению с осенью рынок недвижимости существенно не изменился. Люди тщательно выбирают квартиры и часто принимают решение несколько месяцев.
«Это нам подходит, ведь тогда становится заметно качество», – сказал он.
Поскольку Euribor идет на спад, люди могут позволить себе большее жилье, констатирует Рандметс.
По его словам, сегодня на решения о покупке сегодня больше всего влияет уже не дороговизна кредитов, а общий уровень неопределенности – повышение налогов и нестабильная глобальная ситуация.