Недвижимость снова востребована: инвесторы возвращаются на рынок

Покупка нового дома никогда не бывает исключительно практическим решением – это всегда и вложение средств.

Для одних это первый шаг к самостоятельности и стабильности, для других – возможность обеспечить будущее себе и детям.

По словам руководителя направления жилищных кредитов Coop Pank Карин Осиповой, большинство ипотечных займов на новое жилье берутся для личного пользования, однако среди покупателей есть и те, кто рассматривает покупку дома как долгосрочное и относительно безопасное капиталовложение.

«В определенном смысле люди всегда воспринимают покупку жилья как инвестицию, - говорит Осипова. - Понимают, что стоимость недвижимости со временем растет, и практика это подтверждает. В Эстонии сильное падение цен было лишь однажды, во время финансового кризиса, но и тогда цены восстановились за шесть-семь лет».

Инвестиционную тенденцию к росту подтверждает и директор по продажам и маркетингу девелоперской компании Reterra Каспар Маркус.

«В какой-то момент инвесторы были менее активны, но сейчас они явно вернулись», – рассказывает Маркус.

«В квартале Hipodroomi среди первых тридцати проданных квартир более половины были куплены именно инвесторами. Похожую ситуацию мы видим и в нашем проекте Raemõisa в районе Пеэтри и в Тарту – в жилом комплексе Aviaator рядом с Национальным музеем», - дополняет картину Маркус.